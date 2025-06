ERDINGER Meister-Cup: Hauzenberg triumphiert

Der als Mitfavorit in die Endrunde um den ERDINGER Meister Cup gestartete FC Sturm Hauzenberg besiegte zuerst Achtelfinale den SVN München mit 3:1, lieferte sich dann im Viertelfinale einen 5:4-Krimi im Sechsmeterschießen gegen Kreisklassen-Meister TSV Göggingen und musste auch im Halbfinale maximal zittern: Am Ende stand ein knapper 6:5-Sieg gegen den MTV 1881 Ingolstadt (Meister A-Klasse) zu Buche.

SC Regensburg verhindert Fürther Titelverteidigung

Im Finale der Frauen trafen jezt in Moosburg Landesliga-Meister SC Regensburg und Titelverteidiger sowie Bayernliga-Meister SpVgg Greuther Fürth aufeinander. Die Kleeblatt-Frauen hatten sich im vergangenen Jahr mit einem 3:1-Erfolg gegen den FC Alburg die Krone gesichert, mussten sich aber in diesem Jahr dem SC Regensburg geschlagen geben. Die Regensburgerinnen setzten sich am Ende knapp mit 1:0 durch.

Zuvor hatten beide Teams klare Siege eingefahren: Die SpVgg Greuther Fürth gewann im Viertelfinale mit 5:0 gegen den TSV Plankenfels (Meister Bezirksoberliga) und behielt auch im Duell mit Bezirksliga-Meister TSV Turnberbund München mit 3:1 die Oberhand. Die späteren Siegerinnen gewannen ihr Viertelfinale gegen den FC Stern München III (Meister Kreisklasse) mit 1:0 und setzten sich dann im Halbfinale mit 2:0 gegen den 1. FC Schwarzenfeld (Bezirksoberliga) durch.

Bronze sicherte sich der 1. FC Schwarzenfeld mit einem 6:5-Sieg gegen den TSV Turnerbund München.

Erstmals wurden die Titel um den ERDINGER Meister-Cup an einem Tag ausgespielt. Dabei orientierte sich die „Champions League der Amateure" mit ihrem Modus am neuen Königsklassen-Prinzip: Nicht alle Teams einer Gruppe trafen aufeinander.

"Herzlichen Glückwunsch an alle Meister-Teams und danke, dass ihr heute diesen Tag mit uns gefeiert habt. Es war eine Riesenstimmung am Platz. Vielen Dank an den FC Moosburg, der uns hier perfekte Bedingungen auf zehn Plätzen geboten hat", sagte Patrick Themar, Marketing Manager ERDINGER Weißbräu, im Anschluss an die packenden Partien und einen attraktiven Rahmenprogramm.