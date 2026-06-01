ERDINGER Meister-Cup: Anmeldephase läuft Für die 20. Auflage gilt das Prinzip: Wer sich zuerst anmeldet, der darf mitspielen von PM · Heute, 10:25 Uhr · 0 Leser

Beim ERDINGER Meistercup kommt auch der Spaß nicht zu kurz – Foto: Harry Rindler

Die bayerischen Amateurmeister stehen fest – jetzt wartet der große Saisonabschluss. Ab sofort kann sich jedes Meisterteam online unter bfv.de/erdinger für den ERDINGER Meister-Cup 2026 anmelden. Teilnahmeberechtigt sind alle Herren- und Frauen-Meister von der C-Klasse bis zur Regionalliga Bayern. Die Vergabe der begehrten Startplätze erfolgt sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen in der Reihenfolge der Anmeldungen. Sollten die Plätze bereits vergeben sein, werden weitere Teams automatisch auf eine Warteliste gesetzt und rücken bei Bedarf nach.

Der perfekte Saisonausklang Am Samstag, 27. Juni 2026 feiern insgesamt 60 Meisterteams, darunter 36 Herren- und 24 Frauenmannschaften, beim TSV Gaimersheim ein großes Fußballfest. Bei der zwanzigsten Auflage des ERDINGER Meister-Cups werden erneut die „Meister der Meister“ gesucht. Gespielt wird auf Kleinfeld mit jeweils fünf Feldspielern plus Torwart. Auch abseits des Spielfelds ist einiges geboten: In der ERDINGER Brauhaus-Arena können Besucher ihre Treffsicherheit beim Beer Pong, Darts und am Nagelstock unter Beweis stellen. Ergänzt wird das Rahmenprogramm durch Torwandschießen vom Weißbierglas und eine Schussgeschwindigkeitsmessanlage. Zuschauer sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei.