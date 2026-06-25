Erdinger Meister-Cup 2026 in Bayern vorerst abgesagt

Der Erdinger Meister-Cup ist vorerst abgesagt. – Foto: Harald Langer / ERDINGER Wei&s

Der ERDINGER Meister-Cup 2026 in Bayern kann nicht wie geplant am Samstag, 27. Juni 2026, stattfinden. Aufgrund der für das Wochenende prognostizierten extremen Hitze und der damit verbundenen gesundheitlichen Risiken hat der Bayerische Fußball-Verband den gesamten Spielbetrieb bayernweit eingestellt. Davon ist leider auch der ERDINGER Meister-Cup, der am Samstag, 27. Juni, beim TSV Gaimersheim ausgetragen werden sollte, betroffen. Gemeinsam mit dem BFV arbeitet ERDINGER an einer Ersatzlösung, um den Mannschaften einen angemessenen Saisonausklang bieten zu können.



„Wir hätten den ERDINGER Meister-Cup sehr gerne an diesem Wochenende gemeinsam mit den bayerischen Meisterteams gefeiert und ihnen einen besonderen Saisonabschluss bereitet. Deshalb bedauern wir die Absage sehr. Gleichzeitig ist die Entscheidung des BFV absolut richtig: Die Gesundheit und das Wohl aller Spieler, Spielerinnen und Beteiligten stehen klar an erster Stelle. Daher prüfen wir aktuell, wie wir den Mannschaften trotzdem noch ein besonderes ERDINGER Meister-Cup-Erlebnis ermöglichen können. Auf jeden Fall gilt: ERDINGER wäre nicht ERDINGER, wenn wir nicht schon an einer Alternativlösung arbeiten würden – alle weiteren Informationen folgen“, erklärt Philipp Herold, Gesamtleitung Marketing bei der Privatbrauerei ERDINGER Weißbräu.