ERDINGER Meister-Cup 2025: C-Klassist verpasst Sensation hauchdünn

Fantastische Stimmung herrschte am vergangenen Samstag beim ERDINGER Meister-Cup 2025 auf dem Sportgelände des FC Moosburg. Zu Gast waren insgesamt 60 bayerische Meistervereine, 40 Herren- und 20 Frauen-Teams. Gemeinsam mit den Anhängern und Besuchern wurde noch einmal ausgiebig eine sensationelle Saison gefeiert –mit mitreißendem Fußball, attraktiven Preisen und vor allem meisterhafter Laune.

Nach spannenden Spielen sicherte sich bei den Herren Topfavorit und Landesligameister FC Sturm Hauzenberg im Finale gegen das Überraschungsteam FC Ukraine München die begehrte Trophäe. Bei den Frauen triumphierten der SC Regensburg in einem packenden Finale. Sie setzten sich mit einem knappen 1:0 gegen den Bayernligameister SpVgg Greuther Fürth durch und krönten sich zu den verdienten Siegerinnen. Die dritten Plätze gingen bei den Frauen an den 1. FC Schwarzenfeld und bei den Herren an den MTV 1881 Ingolstadt.