Erdinger BLSV-Kreistag: Nur jeder zehnte Verein war da Enttäuschender Besuch

126 Vereine aus dem Landkreis Erding sind im BLSV organisiert. Nur 13 hielten es für nötig, einen Delegierten zum BLSV-Kreistag zu schicken. Dabei findet der nur alle fünf Jahre statt.

Lengdorf – Die Weißwürste lagen schon im Wasser, der Beamer für die Powerpointpräsentation war auf Betriebstemperatur. Tontechniker Georg Zistler saß am Mischpult, draußen sprangen sich die Crazy Skippies schon mal für ihren Auftritt warm. Und im Saal des Gasthaus Menzinger hatten alle einen Platz gefunden. Was allerdings nicht allzu schwer war. Denn ganze 13 der 126 beim Bayerischen Landessportverband angemeldeten Vereine hatten Vertreter zum Kreistag nach Lengdorf geschickt. Eine Veranstaltung, die alle fünf Jahre stattfindet, und in der die Spitze des Erdinger Sports für die nächsten fünf Jahre gewählt wird .

„Ich kann sie ja nicht hertragen“, meinte der amtierende und wiedergewählte BLSV-Kreisvorsitzende Martin „Charly“ Weber etwas zerknirscht, als er in den spärlich gefüllten Saal blickte. Es waren beinahe mehr geladene Gäste aus Politik und Verbänden vor Ort als Vereinsvertreter des Sports.

Und einer von diesen goss gleich noch „ein bisserl Wasser in den Wein“, wie es Rainer Mehringer formulierte und die Zuschüsse des Landkreises ansprach. „Wir werden das künftig nicht mehr stemmen“, meinte der stellvertretende Landrat und kündigte an, dass sich der Kreis künftig vor allem um die Pflichtaufgaben kümmern und „den Rotstift deutlich ansetzen muss, was die freiwilligen Leistungen betrifft“. Einen etwaigen Beschluss dafür gebe es zwar nicht, sagte er im Gespräch mit der Heimatzeitung, „aber es wird ein Ringen innerhalb der Fraktionen, denn man kann halt nicht mehr alle Wünsche erfüllen“.

Derzeit bezuschusst der Landkreis Investitionsmaßnahmen der Vereine mit bis zu 15 Prozent der Kosten, gab in den vergangenen Jahren bis zu 70 000 Euro dafür aus.

Für Claudia Daxenberger kommen solche Ankündigungen zur Unzeit. Die BLSV-Bezirksvorsitzende erinnerte daran, dass die Vereine während der Coronakrise viele Mitglieder verloren haben (wir berichteten). „Und jetzt kommen noch exorbitante Energiekosten dazu.“ Die Traunsteinerin erzählte von einem 600-Mitglieder-Verein in ihrem Kreis, der heuer 11 000 Euro mehr an Energiekosten zu tragen habe. „Wir brauchen jetzt die Kommunalpolitik umso mehr.“ Dann wandte sie sich an den Kreisvorstand: „Ihr habt Euer Amt nicht, um euer Ego zu streicheln, sondern weil ihr das mit Herzblut macht.“ Martin Weber sei ein Paradebeispiel für Engagement. „Der Charly ist immer da, vertritt die Vereine als Fürsprecher im BLSV und unterstützt die Arbeit draußen.“

Der Erfolg lässt sich beziffern. Zwischen 2017 und 2021 erhielten die Erdinger Sportvereinen nicht nur die bereits erwähnten Landkreisgelder, sondern auch noch für Investitionen vom Freistaat 413 000 Euro. Hinzu kommen noch die jährlichen Vereinspauschalen, mit denen Staat und Kommune zum Beispiel die Bezahlung der Übungsleiter unterstützt und die zum Beispiel im Jahr 2021 bei 532 000 (Bayern) und 85 500 Euro (Landkreis) lag. Kurios: Nicht alle Vereine rufen ihre Gelder ab, weil sie dem BLSV nicht oder nicht rechtzeitig den Mitgliederstand melden. „Das ist Geld, das man aus dem Fenster rausbläst“, sagte Weber, der aber das Engagement in den Vereinen lobte. „Es ist schon toll, wenn vor dir ein junger Kerl steht, denn du noch vor ein paar Jahren in der F-Jugend trainiert hast, und jetzt übernimmt er selbst Verantwortung.“

Die Arbeit in den Vereinen funktioniere, doch auch im Landkreis Erding sei die Zahl der Mitglieder gesunken. Im Jahr 2018 habe man beinahe die 55 000-Marke erreicht, seitdem gehe es stetig bergab. Im ersten Corona-Jahr habe man 1,8 Prozent der Mitglieder verloren. Drastisch sei es mit einem Minus von 9,1 Prozent im Bereich der Kleinkinder gewesen. Für Weber war das die logische Folge daraus, „dass die Vereine in dieser Zeit keine Stunden anbieten konnten. Da haben wir schwer verloren.“ Dass die Mitgliederzahlen nicht noch drastischer zurückgegangen sind, lag laut Weber an der Treue der Älteren – in der Ü 60-Gruppe gab es 2020 sogar einen 4,1-Prozent-Zuwachs – und am Einfallsreichtum der Vereine, „die dann eben nicht mehr in der Halle, sondern auf die Wiese im Freien ausgewichen sind“.

Stolz ist Weber auf die Aus- und Weiterbildungen, die der BLSV-Kreis in den vergangenen fünf Jahren dezentral angeboten hat. Die Interessierten mussten nicht mehr in die Sportschule Oberhaching, vielmehr fand Weber stets eine Halle im Landkreis – derzeit ist es das Rehazentrum im Angermair-Haus – wo seit 2017, laut Weber, „500 Personen weitergebildet, 75 neue Übungsleiter ausgebildet wurden“. Weit über dem Durchschnitt liege der Kreis auch bei den Sportabzeichen. Vor den Coronajahren hätten die umtriebigen Referentinnen Daniela Mau und Kerstin Weber gesorgt, dass regelmäßig weit über 300 Breitensportler die Fitnessmedaille erhielten.

Weitere Höhepunkte der vergangenen fünf Jahre seien der mit 2500 Euro dotierte LEW-Umweltpreis für den ESC Dorfen gewesen, der seine Halle energietechnisch auf den modernsten Stand gebracht hat, sowie die bayerischen Ehrenamtspreise für Rosemarie Weindl, Walter Hellinger, Anton Hietl und Fred Neudecker. Zudem durfte Weber zehn „Stille Stars“ in den Vereinen ehren (siehe unten). Gerade bei diesen Auszeichnungen merke er immer wieder den Spirit der Vereine: „Wir halten zamm. Und wir können was.“

Das war auch das Stichwort für die Crazy Skippies vom FC Lengdorf. Seit Jahren sind sie in Bayern eine Hochburg des Rope Skipping. Und was man mit einem oder mehreren Seilen so alles anstellen kann, das zeigten sie dem staunenden und begeisterten Publikum im Menzinger-Saal. Auch dier Auftritt hätte deutlich mehr Zuschauer verdient gehabt.

Die Stillen Stars 2022: Josef Galler (SC Moosen), Astrid Brückl (FC Eitting), Georg Mooshofer (TSV Grüntegernbach), Anton Hellinger (FC Schwaig), Gust Kraus (ESC Dorfen), Matthias Schuler (Post SV Dorfen), Konrad Lenz (FC Hörgersdorf), Gerhard Woschniok (Surfclub Erding), Hans Capko (SC Buch), Jakob Deischl (SpVgg Eichenkofen), Erich Ludwig (FC Langengeisling)