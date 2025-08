Erden glänzt bei Walpertskirchens Achtungserfolg – Hösl sieht Gelb-Rot

Walpertskirchen gelingt in der Bezirksliga Nord ein überraschender Sieg gegen den SE Freising. WSV-Keeper Erden zeigte eine starke Leistung.

Der SV Walpertskirchen hat mit einem 2:1 (1:1)-Sieg beim SE Freising eine weitere Duftmarke gesetzt. Zur Pause sprach der Sportliche Leiter Maximilian Büchlmann noch, „von einem glücklichen Spielstand“. Dafür sah er in der zweiten Halbzeit eine „brutale Steigerung seiner Mannschaft, einen leidenschaftlichen Kampf und einen verdienten Sieg“.

Eine Minute später war’s passiert. Brandes flankte in die Box, und Christian Schmuckermeier musste nur noch den Fuß hinhalten zum 1:0. Als Freisings Luis Goldbrunner eine Zehnminuten-Zeitstrafe kassierte, konnte Walpertskirchen das Spielgeschehen zumindest ausgeglichen gestalten. Als längst wieder zahlenmäßiger Gleichstand auf dem Feld herrschte, kam der WSV zum Ausgleichstreffer (42.). SEF-Schlussmann Georgis Blantis stürmte bei einem weiten Ball der Gäste aus seinem Kasten, aber Tobias Rauch war schneller und zirkelte das Leder aus spitzem Winkel ins Freisinger Tor.

Trainer Josef Heilmeier hatte die Startelf vom Auftaktsieg gegen Ingolstadt aufs Feld geschickt – mit Abwehrchef Martin Deutinger, der das Donnerstagtraining hatte abbrechen müssen. Freising setzte Walpertskirchen sofort unter Druck. Nach drei Minuten luchste Fabrizio Brandes der WSV-Abwehr den Ball ab, aber Keeper Deniz Erden verkürzte clever den Winkel. Es ging weiter fast nur in eine Richtung. In der 16. Minute hatte Brandes aus fünf Metern alle Möglichkeiten, zielte aber vorbei, und gegen Joshua Steindorf (20.) blieb Schlussmann Erden Sieger.

Gegen Brandes rettete WSV-Keeper Erden das 1:1 in die Pause. Nach dieser kam für Deutinger Raphael Hösl zu seinem Punktspieldebüt und nach zehn Minuten gleich zu einer Gelben Karte. Beiderseits Standards am Fließband, mit Ecken und Freistößen prägten dann die Partie. Die erste Großchance der zweiten Halbzeit dann für Christian Käser (59.), der einen Freisinger Rückpass erlief, aber am Torhüter nicht vorbeikam. Vier Minuten später kam Steindorf aus fünf Metern zum Abschluss, aber Erden im WSV-Tor war zur Stelle.

Dann machte Walpertskirchen ernst. Nachdem Benedikt Schuler (73.) noch zu hoch gezielt hatte, war sein Bruder Daniel zwei Minuten später zur Stelle. Nach toller Vorarbeit über den Flügel von Paul Jäger verzögerte er zweimal und schloss zum 2:1 ab. Es waren noch brenzlige Situationen mit einem starken Keeper, vor allem gegen Steindorf, zu überstehen. Die gelb-rote Karte gegen Hösl (94.) änderte auch nichts mehr am Überraschungssieg.