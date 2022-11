Erdem Cosar verlässt Union Meppen zum Ende der Saison 22/23

Nach einer schwierigen Anfangszeit gelang es ihm letztendlich am letzten Spieltag die Klasse zu halten und ab da auf Angriffsmodus umzustellen. Seitdem hat er das Team kontinuierlich verbessert. Nach 2 Jahren im gesicherten Mittelfeld folgten 2 Jahre im oberen Drittel der Tabelle. Der Blick war ab da immer nach vorne gerichtet und das Ziel Aufstieg sollte nun endlich realisiert werden. Leider fehlte in der Saison 2021/2022 die letzte Entschlossenheit und das Quäntchen Glück, um dieses Ziel zu erreichen. In der Aktuellen Saison läuft es in der Liga eher durchwachsen. Im Pokal dagegen gelang es der Cosar-Elf bisher ins Halbfinale einzuziehen. Im Durchschnitt holte er mit seinem Team 1,6 Punkte pro Spiel. Erdem selbst blickt auf schöne 5 Jahre zurück, in denen er viel Erfahrung sammeln konnte und tolle Persönlichkeiten kennenlernen durfte.