Erdem Bayram wechselt zurück an die Möhlin zum VfR Hausen

Schon in der Saison 2024/2025 spielte der „Ur-Breisacher“ beim VfR. Der sympathische Mittelfeld- bzw. Abwehrspieler wurde vor zwei Jahren auf Anhieb Kapitän und führte das Team auf Platz 9 der Verbandsliga Südbaden. 29 Spiele und 7 Torbeteiligungen standen dabei zu Buche. Im letzten Sommer (2025/2026) ging es dann nach etlichen Jahren wieder zurück zum Heimatverein SV Breisach. Auch dort war er sofort Kapitän und natürlich Führungsspieler. Bilanz bis dato: 24 Spiele und 16 Torbeteiligungen.

Seine Juniorenzeit begann beim SV Breisach. Des Weiteren wurde er etliche Jahre beim Freiburger FC ausgebildet. In seiner nun schon weit über ein Jahrzehnt andauernden Aktivenlaufbahn spielte Erdem Bayram stets auf den höchsten südbadischen Ebenen. Beim Freiburger FC, SV Solvay Freiburg, FC Denzlingen und VfR Hausen kommt Erdem Bayram auf weit über 300 Pflichtspiele in der Landesliga, Verbandsliga und Oberliga Baden-Württemberg.