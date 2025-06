Erdem Bayram ist der nächste Rückkehrer für die SG Breisach/Gündlingen

Der größtenteils in der Jugend des Freiburger FC ausgebildete Mittelfeldakteur war über ein Jahrzehnt stets prägende Stammkraft in Mannschaften der Landes-, Verbands- und Oberliga.

So hatte er nach zwei Jahren beim SV Solvay Freiburg, als jahrelanger Kapitän des FC Denzlingen maßgeblichen Anteil an dessen Aufstieg in die Verbands- und Oberliga.

Ebenfalls als Spielführer gelang ihm in der abgelaufenen Saison mit dem VfR Hausen der am Ende verdiente Klassenerhalt in der Verbandsliga.