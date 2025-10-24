"Erdbebengefahr" in Neufraunhofen - Stadtderby in Straubing

Nachdem sich der FC Ergolding im direkten Duell mit dem ATSV Kelheim auf den letzten Drücker die Herbstmeisterschaft in der Bezirksliga West gesichert hat, erwartet den neuen Spitzenreiter gleich zum Rückrundenauftakt ein heißer Tanz. Die Heckner-Elf muss bereits heute Abend beim SV Neufraunhofen Farbe bekennen. Auf die Verfolger warten zumindest auf den ersten Blick durchwegs lösbare Aufgaben: während Kelheim (in Falkenberg) und Aiglsbach (in Pfarrkirchen) weite Reisen absolvieren müssen, bestreiten der TV Schierling (gegen Sallach) und Türk Gücü Straubing (beim Stadtrivalen FSV VfB) brisante Nachbarderbys. Im Tabellenkeller liegt der Fokus vor allem auf dem Duell des Vorletzten TV Geisenhausen gegen den Drittletzten ASCK Simbach.
Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Der Auswärtssieg in Pfarrkirchen hat meinen Jungs sehr gut getan. Sehr erfreulich war, dass Hannes Karl endlich seine Leistungen vom Training ins Spiel spiegelte. Jetzt freuen wir uns sehr auf das Freitagabend-Derby gegen Ergolding. Der FC ist gerade richtig gut in der Spur, aber natürlich wollen wir sie ärgern. Wir werden das Waldstadion beben lassen."
Personal: Thomas Niedermeier hat sich in Pfarrkirchen einen Muskelfaserriss zugezogen, für ihn ist Winterpause. Dafür kehren Tobias und Stefan Brenninger wieder in den Kader zurück und sollen viel Wucht und Dynamik ins Spiel bringen.
Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Wir sind Herbstmeister. Das ist eine schöne Momentaufnahme, aber leider können wir uns dafür rein gar nichts kaufen. Daher bleiben wir bodenständig und versuchen bis Winter so viele Punkte wie möglich zu hamstern. Neufraunhofen kann ein Lied davon singen, wie schwierig es ist, in dieser Liga vorne dran zu bleiben, wenn dir wichtige Spieler ausfallen. Zuletzt war der SVN erfolgreich und ein paar Schlüsselspieler sind wieder dabei, weshalb uns eine komplizierte Herausforderung erwartet."
Personal: Neben den beiden fixen Ausfällen Leon Fröhler und Jakob Fruth gibt es noch das ein oder andere Fragezeichen.
Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Wir müssen und wollen punkten, egal wie der Gegner heißt. Gegen Aiglsbach gilt es, Gröber aus dem Spiel zu nehmen. Nach vorne werden wir unsere Chancen bekommen. Schaffen wir es die starke Offensivreihe der Gäste aus dem Spiel zu nehmen, ist auf jeden Fall etwas drin."
Personal: Der Kader bleibt unverändert.
Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Zum Rückrundenauftakt treten wir die lange Auswärtsfahrt nach Pfarrkirchen an. Die TuS ist vor allem im Konterspiel gefährlich und wird mit Sicherheit kompakt verteidigen. Daher dürfen wir uns wenig Abspielfehler leisten und müssen die schnellen Stürmer in den Griff bekommen. Daneben müssen wir unsere Chancen eiskalt nutzen, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen."
Personal: Im Kader gibt es gegenüber der Vorwoche keine Veränderungen.
Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Gegen den ASCK Simbach haben wir es in der ersten Halbzeit verpasst, den Deckel frühzeitig draufzumachen. Dadurch mussten wir uns nach einer aus unserer Sicht schwachen zweiten Halbzeit mit zu wenig Energie und mangelhafter Chancenverwertung letztlich mit einem Punkt zufrieden geben. Mit dem FC-DJK Simbach erwartet uns nun ein Gegner, der in den letzten Wochen sehr starke Leistungen gezeigt hat. Es wird eine große Herausforderung, aber wir werden alles daran setzen, um zu punkten."
Personal: Tim Niedermeier, Alexandru Ciucur, Manuel Ziegler, Manuel Kratschmann, Denis Chirinciuc und Moritz Rem fallen definitiv aus. Ob Arda Ulukus und Sebastian Niedermayer auflaufen können ist noch unklar.
Daniel Ritzinger (Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Aktuell läuft es bei uns und wir gewinnen auch Spiele, in denen wir nicht unsere Top-Leistung abrufen, wie zuletzt gegen Falkenberg. Jetzt heißt's in den letzten vier Spielen vor der Winterpause nochmal alles reinwerfen, um so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Mit Plattling haben wir aus dem Hinspiel noch eine kleine Rechnung offen, weil es einer unserer schwächsten Auftritte war und wir es ihnen sehr leicht gemacht haben, die drei Punkte mitzunehmen. Wir sind heiß darauf, es in Plattling besser zu machen."
Personal: Vinzenz Able muss verletzungsbedingt passen, Martin Glatzeder ist privat verhindert.
Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "15 Spiele, 26 Punkte - eine zufriedenstellende Hinrunde liegt hinter uns. Zum Start der Rückrunde erwarten wir mit Walkertshofen einen unbequemen Gegner, der zuletzt das nötige Quäntchen Glück oft nicht auf seiner Seite hatte. Wir müssen deshalb mit voller Tatkraft und Konzentration zu Werke gehen, wenn wir zuhause siegen wollen und werden den FCW definitiv nicht am Tabellenplatz messen. Wir selbst haben gegen Türk Gücü eine gute Leistung gezeigt, sind fünf Ligaspiele unbesiegt und wollen diese Serie ausbauen."
Personal: Leon Schlegel kehrt in den Kader zurück, ansonsten bleibt alles beim Alten.
Christopher Heider (Sportlicher Leiter FC Walkertshofen): "Zum Rückrundenstart geht es zum Derby nach Langquaid. Die letzten Duelle gegeneinander waren allesamt sehr knapp, wie das Nachholspiel vor wenigen Wochen. Wir versuchen mit dem gleichen Elan wie in den letzten zwei Spielen etwas Zählbares mit nach Walkertshofen zu nehmen."
Personal: Neben dem gesperrten Thomas Rußwurm gibt es noch einige krankheitsbedingte Fragezeichen.
Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Am Samstag steht das Derby gegen Türk Gücü Straubing an. Nach den letzten Spielen wollen wir wieder ein anderes Gesicht zeigen und besonders in der Defensive stabiler stehen. In einem Derby zählen Kampf, Leidenschaft und Wille und genau das werden wir auf den Platz bringen, um die drei Punkte bei uns zu behalten."
Personal: Bis auf Julian Weber und Arben Ismaljaj haben die Gäubodenstädter keine Ausfälle zu beklagen.
Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Am Samstag findet das dritte Derby statt, wir freuen uns auf das Spiel. Jeder Spieler weiß, dass ein Derby seine eigene Gesetze schreibt. Wir wollen versuchen auswärts zu punkten und wollen den Abstand nach oben nicht vergrößern lassen."
Personal: Bis auf die Langzeitverletzen ist nur der Einsatz von Spielertrainer Asllan Shalaj (Leistenprobleme) sehr fraglich.
Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Mit der Tabellensituation nach der Vorrunde sind wir zufrieden, aber wir sind natürlich noch lange nicht aus dem Schneider. Mit Kelheim und Ergolding stehen uns zum Rückrundenstart gleich zwei brutale Brocken bevor. Gegen Kelheim müssen wir im Defensivbereich über uns hinauswachsen, um bestehen zu können. Dazu muss auch unser Umschaltspiel nach vorne wieder besser werden als in den letzten Wochen. Nur dann haben wir eine Chance."
Personal: Zu den Langzeitverletzten Jakob Frischhut, Maxi Ginghuber und Dominik Maierhofer gesellt sich dieses Mal auch Simon Valtl (Urlaub) auf die Ausfallliste.
Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Nach der zweiten Niederlage in Serie war bei uns unter der Woche Wunden lecken angesagt. Wir haben den Spitzenplatz verloren und die Herbstrunde auf Platz zwei abgeschlossen, mit 33 Punkten trotz alledem eine sehr gute Hinrunde. Jetzt müssen wir aber den Negativtrend der letzten Wochen unbedingt stoppen, um in der engen Spitzengruppe nicht durchgereicht zu werden. Falkenberg hat sich im sicheren Mittelfeld platziert und verfügt über eine starke Offensive, die wir im Hinspiel erst mit einem späten Treffer besiegen konnten. Zuhause wird der SC alles in den Ring werfen, um zu punkten. Darauf müssen wir uns einstellen und kämpferisch sowie mental wieder eine Schippe drauflegen, sonst werden wir in Falkenberg unser blaues Wunder erleben. Und darauf hat eigentlich keiner Lust."
Personal: Coach Jürgen Schmid kann seine Wunschformation aufs Feld schicken.
Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Zum Start der Rückrunde empfangen wir den SV Sallach. Wir möchten das Heimspiel erfolgreich gestalten und unsere Serie ausbauen, wissen aber auch um die Stärke von Sallach, die aktuell im Tabellenmittelfeld stehen und seit drei Spielen ungeschlagen sind."
Personal: Richard Aumeier, Simon Berzl, Nicolas Reichl und Emilian Lichtenegger fallen sicher aus. Die Einsätze von Luca Kuntze und Daniel Berzl sind noch fraglich.
Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Vorab möchte ich mich noch auf die Spielanalyse von Geisenhausen beziehen. Ich weiß nicht welches Spiel die Verantwortlichen da gesehen haben, aber mit einer objektiven und sachlichen Berichterstattung hatte das nicht wirklich was zu tun. Nichtsdestotrotz war es ein sehr wichtiger und auch verdienter Sieg für uns. Gegen Schierling sind es immer heiße Duelle, man kennt sich gegenseitig gut und das bringt immer das gewisse Etwas mit rein in dieses Derby. Schierling spielt nicht umsonst oben mit, sie haben eine Menge Qualität im Kader und deshalb müssen wir zu jeder Sekunde hellwach sein. Vielleicht können wir uns für die Niederlage im Hinspiel ja revanchieren."
Personal: Der Kader bleibt voraussichtlich unverändert.
Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Nach den letzten zwei herben Niederlagen sind wir sehr enttäuscht, arbeiten aber mit großem Nachdruck und Eifer weiter und hoffen natürlich, dass zum Rückrundenauftakt jetzt auch endlich der erste Heimsieg ermöglicht werden kann. Wenn wir an die Leistung vom 1:0-Sieg aus der Vorrunde anknüpfen können, dann ist sicher was Zählbares möglich. Entscheidend wird sein, ob wir endlich die leicht ermöglichten Gegentore besser verteidigen und vorne ganz konsequent die Torchancen nutzen können."
Personal: Die Lage beim Aufsteiger entspannt sich immer mehr. Maxi Fischer hat seine Sperre abgesessen und auch Kapitän Tom Steer kann wieder spielen. Ob Ibragim Aliev dabei sein kann, entscheidet sich kurzfristig. Ansonsten fehlen weiterhin die Langzeitverletzten Maxi und Tobias Zehetbauer, Jonas Königbauer, Tim Buchner sowie Daniele Schmidbauer.
Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Wir sind in den letzten Wochen deutlich stabiler geworden und haben auf dem Platz vieles wirklich gut umgesetzt. Gegen Plattling nach über 85 Minuten in Unterzahl einen Punkt zu holen, unterstreicht das auch. Gegen Geisenhausen haben wir das Hinspiel knapp mit 0:1 verloren und wollen uns jetzt endlich auch mit einem Sieg für die letzten Wochen belohnen."
Personal: Christoph Damböck, Felix Zeiler und Jubril Oseni stehen auf der Ausfallliste.