"Erdbebengefahr" in Neufraunhofen - Stadtderby in Straubing

Nachdem sich der FC Ergolding im direkten Duell mit dem ATSV Kelheim auf den letzten Drücker die Herbstmeisterschaft in der Bezirksliga West gesichert hat, erwartet den neuen Spitzenreiter gleich zum Rückrundenauftakt ein heißer Tanz. Die Heckner-Elf muss bereits heute Abend beim SV Neufraunhofen Farbe bekennen. Auf die Verfolger warten zumindest auf den ersten Blick durchwegs lösbare Aufgaben: während Kelheim (in Falkenberg) und Aiglsbach (in Pfarrkirchen) weite Reisen absolvieren müssen, bestreiten der TV Schierling (gegen Sallach) und Türk Gücü Straubing (beim Stadtrivalen FSV VfB) brisante Nachbarderbys. Im Tabellenkeller liegt der Fokus vor allem auf dem Duell des Vorletzten TV Geisenhausen gegen den Drittletzten ASCK Simbach.

Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Der Auswärtssieg in Pfarrkirchen hat meinen Jungs sehr gut getan. Sehr erfreulich war, dass Hannes Karl endlich seine Leistungen vom Training ins Spiel spiegelte. Jetzt freuen wir uns sehr auf das Freitagabend-Derby gegen Ergolding. Der FC ist gerade richtig gut in der Spur, aber natürlich wollen wir sie ärgern. Wir werden das Waldstadion beben lassen." Personal: Thomas Niedermeier hat sich in Pfarrkirchen einen Muskelfaserriss zugezogen, für ihn ist Winterpause. Dafür kehren Tobias und Stefan Brenninger wieder in den Kader zurück und sollen viel Wucht und Dynamik ins Spiel bringen.

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Wir sind Herbstmeister. Das ist eine schöne Momentaufnahme, aber leider können wir uns dafür rein gar nichts kaufen. Daher bleiben wir bodenständig und versuchen bis Winter so viele Punkte wie möglich zu hamstern. Neufraunhofen kann ein Lied davon singen, wie schwierig es ist, in dieser Liga vorne dran zu bleiben, wenn dir wichtige Spieler ausfallen. Zuletzt war der SVN erfolgreich und ein paar Schlüsselspieler sind wieder dabei, weshalb uns eine komplizierte Herausforderung erwartet." Personal: Neben den beiden fixen Ausfällen Leon Fröhler und Jakob Fruth gibt es noch das ein oder andere Fragezeichen.







Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Wir müssen und wollen punkten, egal wie der Gegner heißt. Gegen Aiglsbach gilt es, Gröber aus dem Spiel zu nehmen. Nach vorne werden wir unsere Chancen bekommen. Schaffen wir es die starke Offensivreihe der Gäste aus dem Spiel zu nehmen, ist auf jeden Fall etwas drin." Personal: Der Kader bleibt unverändert.

Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Zum Rückrundenauftakt treten wir die lange Auswärtsfahrt nach Pfarrkirchen an. Die TuS ist vor allem im Konterspiel gefährlich und wird mit Sicherheit kompakt verteidigen. Daher dürfen wir uns wenig Abspielfehler leisten und müssen die schnellen Stürmer in den Griff bekommen. Daneben müssen wir unsere Chancen eiskalt nutzen, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen." Personal: Im Kader gibt es gegenüber der Vorwoche keine Veränderungen.





Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Gegen den ASCK Simbach haben wir es in der ersten Halbzeit verpasst, den Deckel frühzeitig draufzumachen. Dadurch mussten wir uns nach einer aus unserer Sicht schwachen zweiten Halbzeit mit zu wenig Energie und mangelhafter Chancenverwertung letztlich mit einem Punkt zufrieden geben. Mit dem FC-DJK Simbach erwartet uns nun ein Gegner, der in den letzten Wochen sehr starke Leistungen gezeigt hat. Es wird eine große Herausforderung, aber wir werden alles daran setzen, um zu punkten." Personal: Tim Niedermeier, Alexandru Ciucur, Manuel Ziegler, Manuel Kratschmann, Denis Chirinciuc und Moritz Rem fallen definitiv aus. Ob Arda Ulukus und Sebastian Niedermayer auflaufen können ist noch unklar.

Daniel Ritzinger (Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Aktuell läuft es bei uns und wir gewinnen auch Spiele, in denen wir nicht unsere Top-Leistung abrufen, wie zuletzt gegen Falkenberg. Jetzt heißt's in den letzten vier Spielen vor der Winterpause nochmal alles reinwerfen, um so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Mit Plattling haben wir aus dem Hinspiel noch eine kleine Rechnung offen, weil es einer unserer schwächsten Auftritte war und wir es ihnen sehr leicht gemacht haben, die drei Punkte mitzunehmen. Wir sind heiß darauf, es in Plattling besser zu machen." Personal: Vinzenz Able muss verletzungsbedingt passen, Martin Glatzeder ist privat verhindert.

