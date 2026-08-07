Erdbach - Uckersdorf: Dieses Derby will niemand verlieren Teaser KLB DILLENBURG: +++ Der FC Erdbach hat mit seinem 6:1-Sieg über Oberscheld mächtig Reklame für das Derby gegen den SV Uckersdorf gemacht. Beide Trainer blicken auf dieses Duell (So., 15 Uhr) voraus +++ von Redaktion · Gestern, 17:06 Uhr · 0 Leser

Tizian Kureck (l.) war am Mittwoch beim 6:1 gegen den SV Oberscheld beteiligt. In dieser Szene trifft er auf Lukas Hartmann von der SG Nanzenbach/Hirzenhain. © Henrik Schneider

Breitscheid. Unterschiedlicher hätten die ersten Eindrücke kaum ausfallen können. Der FC Erdbach feierte am Mittwoch einen 6:1-Heimsieg über den SV Oberscheld, der SV Uckersdorf verlor seine Premiere beim SSV Donsbach mit 1:3. Am Sonntag (15 Uhr) treffen die beiden Aufsteiger in die Fußball-B-Liga in Erdbach aufeinander.