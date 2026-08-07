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Ligavorschau
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Erdbach - Uckersdorf: Dieses Derby will niemand verlieren
Teaser KLB DILLENBURG: +++ Der FC Erdbach hat mit seinem 6:1-Sieg über Oberscheld mächtig Reklame für das Derby gegen den SV Uckersdorf gemacht. Beide Trainer blicken auf dieses Duell (So., 15 Uhr) voraus +++
Breitscheid. Unterschiedlicher hätten die ersten Eindrücke kaum ausfallen können. Der FC Erdbach feierte am Mittwoch einen 6:1-Heimsieg über den SV Oberscheld, der SV Uckersdorf verlor seine Premiere beim SSV Donsbach mit 1:3. Am Sonntag (15 Uhr) treffen die beiden Aufsteiger in die Fußball-B-Liga in Erdbach aufeinander.