– Foto: Tobias Sellmaier

Erbstetten kann den TSC Murrhardt nur eine Stunde lang ärgern In der Fußball-Kreisliga A2 hat der TSC Murrhardt zwar lange Mühe, siegt am Ende aber 7:2. Allerdings lassen auch die drei Verfolger nicht locker und punkten ebenfalls.

Das Kreisliga-A-2-Spiel der Woche zwischen Spitzenreiter TSC Murrhardt und der SKG Erbstetten war am Ende eine klare Angelegenheit. Der TSC setzte sich deutlich mit 7:2 durch. Allerdings siegten auch die Verfolger Weiler zum Stein und VfR Murrhardt deutlich. Der TSV Oberbrüden rutschte nach der 2:6-Heimpleite gegen Sechselberg wieder auf den letzten Rang ab.

Erbstetten hielt eine Stunde lang gut dagegen und machte dem Tabellenführer aus Murrhardt das Leben sehr schwer. Erst am Schluss wurde es zur klaren Sache für die Gastgeber. Bereits nach acht Minuten brachte Rainer Manz die SKG sogar in Führung. Die hielt aber nur eine halbe Stunde, denn per Foulelfmeter sorgte Berkay Uzun für den Ausgleich. Fünf Minuten vor dem Pausentee hatte Ismail Kirci mit dem 2:1 für den TSC die Partie dann gedreht. Doch noch gab die SKG nicht klein bei. Erbstetten kam engagiert aus der Kabine und jubelte nur sieben Minuten nach Wiederbeginn über das 2:2 von Yannic Denzinger. Nach einer Stunde brachte Arif Akgun die Gastgeber dann allerdings doch auf die Siegerstraße. Der TSC drückte aufs Gaspedal. Kirci ließ in der 70. Minute das 4:2 folgen. Als Yusufhan Öztürk mit einem Doppelschlag nur drei Zeigerumdrehungen später zum 5:2 und 6:2 erfolgreich war, ließen die Gäste die Köpfe hängen. Ein Eigentor von Timo Fröhlich in der 80. Minute besiegelte die am Ende deutliche Niederlage für Erbstetten.

Die gäste nutzten Oberrots Fehler durch David Solakovic (23.), Nikolai Schäfer (36.) und Patrick Wenzel (45.) für ein 3:0 zur Halbzeit Nach dem Wechsel waren die Gastgeber zielstrebiger und Tom Scheuermann traf per Foulelfmeter zum 1:3 (60.). Das beantwortete Nico Dyrska mit dem 4:1 in der 78. Minute.

Althütte hielt lange gut mit. Nach einer halben Stunde brachte Steffen Bauer die Gäste gar in Front. Erst Sekunden vor der Pause traf Sulayman Ceesay zum 1:1. Nach einer Stunde traf Ilier Kurtulaj per Elfmeter und vier Minuten später erhöhte Kadir Akyüz auf 3:1 für den FSV. Althütte war besiegt. Tobias Veit nutzte das zum 5:1 (85. und 88.).

Eine klare Sache für den VfR. Der führte zur Halbzeit nach Toren Marcel Baker (4.), Marco Kiefer (29.), Muhammet Karadeniz (43.) sowie einem Eigentor des Murrhardters Lars Kleemann mit 3:1 führte. Fünf Minuten nach der Pause sorgte Jakob Kämmerling fürs 4:1 und Yannick Rössle erhöhte in der 73. Minute auf 5:1. Erst in der 90. Minute erzielte Patrick Gölz das zweite Tor der Gastgeber, das Rene Kasubke in der Nachspielzeit mit dem 6:2 konterte.

Schon nach acht Minuten führte Kirchberg (Hannes Baumhackl). Alain Haddad (30.), ein Eigentor von Yannick Wurster (32.) und Savvas Koumboulidis (42.)sorgten aber fürs Backnanger 3:1 zur Pause. In der 48. Minute brachte Timo Schmückle die Hausherren auf 2:3 ran, doch nur wenig später sorgte Maximilian Galle fürs 4:2.

Eine halbe Stunde hielt Oberbrüden dicht. Das 1:0 der Gäste (Lukas Krawtschuk, 35.) brach den Bann. Ein Doppelschlag von Luca Weller und David Bohn kurz vor der Halbzeit ließ Sechselberg auf 3:0 davon ziehen. Felix Säzle verkürzte in der 69. Minute zwar auf 1:3, doch Weller (70.), Felix Hoffmann (73.) und Maximilian Schmidt (Foulelfmeter, 88.) bauten den Vorsprung aus. Kurz vor Abpfiff verkürzte Lucas Bauer auf 2:6.