Erbitterter Fight bis zum Ende

Der SV Fortuna Ballendorf musste sich in einer intensiven und umkämpften Partie dem FC Neenstetten knapp mit 1:2 geschlagen geben. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der ersten Halbzeit in Führung, wodurch Ballendorf früh unter Druck geriet. Mit dem 0:1-Rückstand ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Ballendorf kämpferisch und belohnte sich mit dem Ausgleich zum 1:1, was dem Spiel noch einmal neue Spannung verlieh. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn Neenstetten antwortete nur wenige Minuten später mit dem erneuten Führungstreffer zum 1:2. In der Schlussphase versuchte Ballendorf noch einmal alles, um zurückzukommen, doch die Gäste verteidigten konzentriert und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. So endete eine spannende Begegnung mit einem insgesamt offenen Spielverlauf zugunsten des FC Neenstetten.