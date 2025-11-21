 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Kapitän Lee Nguyen traf für den SV Erbeneim im Pokalspiel gegen Niedernhausen.
Kapitän Lee Nguyen traf für den SV Erbeneim im Pokalspiel gegen Niedernhausen. – Foto: Pia Pfeifer

Erbenheim siegt im Pokal, Ra/Ma-Spiele abgesagt

Überblick über das Geschehen am Donnerstag +++ Defekte Heizungsanlage in Rauenthal

Im Kreispokal-Duell der beiden Gruppenligisten SV Erbenheim und SV Niedernhausen landete Erbenheim einen klaren 5:0-Erfolg. Bilal Oukouiss (3), Lee Nguyen und Niklas Feidt hatten schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse gesorgt. In der Kreisliga A Rheingau-Taunus siegte Geisenheim 08 in einem Nachholspiel 5:0 gegen den TSV Bleidenstadt II, in der A-Liga Main-Taunus unterlag der TV Wallau im Nachholspiel gegen Neuenhain mit 1:3.

Derweil fällt das Gruppenliga-Spiel am Sonntag zwischen der SG Rauenthal/Martinsthal und dem VfB Unterliederbach wegen einer defekten Heizungsanlage aus, wie Klassenleiter Dirk Webert unserer Redaktion mitteilte. Auch das Heimspiel der Zweiten gegen Neuhof ist betroffen.

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa
VfB Unterliederbach
VfB UnterliederbachVfB Unterl.
Abgesagt

Gestern, 20:00 Uhr
TV Wallau
TV WallauTV Wallau
FV 08 Neuenhain
FV 08 NeuenhainFV Neuenhain
1
3
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FV Geisenheim 08
FV Geisenheim 08Geisenheim
TSV Bleidenstadt
TSV BleidenstadtBleidenstadt II
5
0
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs
5
0

So., 23.11.2025, 13:00 Uhr
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa II
SV 1895 Neuhof
SV 1895 Neuhof1895 Neuhof
Abgesagt

21.11.2025, 16:00 Uhr
Torsten Muders/Philipp Durillo