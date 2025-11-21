Erbenheim siegt im Pokal, Ra/Ma-Spiele abgesagt

Im Kreispokal-Duell der beiden Gruppenligisten SV Erbenheim und SV Niedernhausen landete Erbenheim einen klaren 5:0-Erfolg. Bilal Oukouiss (3), Lee Nguyen und Niklas Feidt hatten schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse gesorgt. In der Kreisliga A Rheingau-Taunus siegte Geisenheim 08 in einem Nachholspiel 5:0 gegen den TSV Bleidenstadt II, in der A-Liga Main-Taunus unterlag der TV Wallau im Nachholspiel gegen Neuenhain mit 1:3.