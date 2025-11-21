Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Kapitän Lee Nguyen traf für den SV Erbeneim im Pokalspiel gegen Niedernhausen. – Foto: Pia Pfeifer
Erbenheim siegt im Pokal, Ra/Ma-Spiele abgesagt
Überblick über das Geschehen am Donnerstag +++ Defekte Heizungsanlage in Rauenthal
Im Kreispokal-Duell der beiden Gruppenligisten SV Erbenheim und SV Niedernhausen landete Erbenheim einen klaren 5:0-Erfolg. Bilal Oukouiss (3), Lee Nguyen und Niklas Feidt hatten schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse gesorgt. In der Kreisliga A Rheingau-Taunus siegte Geisenheim 08 in einem Nachholspiel 5:0 gegen den TSV Bleidenstadt II, in der A-Liga Main-Taunus unterlag der TV Wallau im Nachholspiel gegen Neuenhain mit 1:3.
Derweil fällt das Gruppenliga-Spiel am Sonntag zwischen der SG Rauenthal/Martinsthal und dem VfB Unterliederbach wegen einer defekten Heizungsanlage aus, wie Klassenleiter Dirk Webert unserer Redaktion mitteilte. Auch das Heimspiel der Zweiten gegen Neuhof ist betroffen.