Der SV Erbenheim besiegte den FC Dorndorf mit 3:1. – Foto: Pia Pfeifer

Erbenheim besiegt Dorndorf, VfB-Zittersieg, Grusel-Serie des FC Türk Kelsterbach verliert im Aufsteigerduell in Offheim und wartet weiter auf den ersten Auswärtspunkt +++ SVE kann beruhigt Weihnachten feiern +++ Unterliederbach macht es nach Gala-Start spannend

Wiesbaden. Die Gruppenliga verabschiedete sich mit drei Nachholspielen in die Winterpause.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Mi., 03.12.2025, 19:30 Uhr Spvgg. Eltville Eltville TSV Bleidenstadt Bleidenstadt Abgesagt

Das eigentlich für den Mittwoch angesetzte und kurzfristig aufgrund der Witterung ausgefallene Spiel zwischen Eltville und Bleidenstadt wird im kommenden Jahr am 22. Februar neu angesetzt, wie Klassenleiter Dirk Webert bestätigt. Auch auf eine Verlegung auf den Sonntag wollte Webert nicht mehr pochen im Hinblick auf die Tatsache, dass die Eltviller bereits am vorigen Wochenende spielfrei waren. "Da brauchen wir es auch nicht übertreiben."

Mit einem 3:1 (2:0)-Erfolg gegen den FC Dorndorf kann der SV Erbenheim als Tabellensechster beruhigt Weihnachten feiern. „Ein absolut verdienter Sieg. Wir hätten schon zur Halbzeit 4:0 führen müssen“, ärgerte sich Erbenheims Trainer Karim El Bakkaoui nur über die unzureichende Chancenverwertung. Pierre Massfeller legte nach dem 1:0 (9.) in der zweiten Halbzeit das 2:0 (55.) nach. Doch Ivan Biskic machte es mit dem Anschlusstreffer (75.) nochmals spannend. Raffael Grigoryan (87.) beseitigte aber alle Zweifel.

Dagegen wird die SG Rauenthal/Martinsthal nach der 2:3 (0:3)-Heimniederlage gegen den Spitzenreiter VfB Unterliederbach mit argen Abstiegssorgen ins neue Jahr gehen. Schon nach 17 Minuten hatte der Primus ein 3:0 vorgelegt. Lennard Sievers (71.) und Jan Lucas Steinmetz (86.) brachten die Rheingauer nochmals ran. „Steinmetz hatte dann noch das 3:3 auf dem Fuß. Das war in der zweiten Halbzeit eine deutliche Leistungssteigerung. Im neuen Jahr kommen einige Verletzte zurück und wir werden dann neu angreifen“, ist Interimstrainer Matthias Kaiser zuversichtlich, dass der Klassenerhalt gelingt. Beim VfB schnaufte der sportliche Leiter Patrick Barnes durch: "Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Dabei liefen die ersten 25 Minuten wie aus einem Guss". Der A-Jugendliche Mustafa Bashiri sein Debüt in der Ersten. Als Weihnachtsmeister führt der VfB mit stolzen 45 Punkten die Tabelle an, auf die Rückrunde wird sich das Team von Celal Yesil mit einem Trainingslager in der Türkei vorbereiten. Tore: 0:1/0:2 Aksu (5./8.), 0:3 Matthews (19.), 1:3 Sievers (73.), 2:3 Berg (86.).