Erbendorf und Pirk haben neue Cheftrainer

Bei der Steinwaldelf endete am Saisonende eine Ära. Roland Lang brach nach insgesamt zwölf Trainer-Jahren – aufgeteilt in drei Mal vier Jahre – seine Zelte in Erbendorf ab, um Platz fürs Neues zu machen. Schon im Februar stand das fest. Auf der Suche nach einem passenden Nachfolger wurden die Verantwortlichen des Kreisligisten nun in Benjamin Scheidler fündig. Der 41-Jährige, ehemalige Bayern- und Landesligaspieler hat schon einiges an Trainererfahrung gesammelt. Zuletzt war er zwei Jahre als Spielertrainer beim SC Eschenbach tätig. Diesen führte er zur Meisterschaft in der Kreisklasse West.



Und auch beim amtierenden Vizemeister der Kreisliga Nord, der zuletzt in der Relegation den Aufstieg verpasste, soll Scheidler die Rolle des Spielertrainers einnehmen. „Wir wollten am liebsten einen Spielertrainer. Da passt Benjamin ideal in dieses Profil“, so Abteilungsleiter Stefan Klamt gegenüber Oberpfalz Medien. Der Funktionär hofft noch auf den ein oder anderen Neuzugang und kündigt auch an: „Wir werden dem unter Scheidler neu entstehenden Konstrukt Zeit geben.“ In der kommenden Saison will der TSV Erbendorf erneut eine gute Rolle spielen in der Kreisliga Nord.



Einen neuen Mann auf der Kommandobrücke präsentierte auch die SpVgg Pirk. Wobei, das Wort „neu“ passt in dem Fall nicht. Stefan Krebs (50) steigt beim Ost-Kreisklassisten nämlich vom Co- zum Cheftrainer auf. Die Trennung vom bisherigen Coach Eugenio Wild gab der Verein vor wenigen Tagen bekannt. Die Entscheidung sei einvernehmlich getroffen worden. „Wir sind Eugenio für seine großartige Arbeit und seine Leidenschaft unheimlich dankbar. Er hat bleibende Spuren hinterlassen – nicht nur sportlich, sondern auch menschlich“, sagt Abteilungsleiter Josef Schiesl über den Meistertrainer von 2023. Mit Krebs übernehme nun ein vertrautes Gesicht, der das Team, die Strukturen und die Philosophie des Vereins kenne.