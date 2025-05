Erbendorf und Grafenwöhr verlieren – KL-Relegation geht weiter

Die Hoffung zweier Kreisligisten (ASV Haselmühl und SC Kirchenthumbach) und zweier Kreisklassisten (SV Neusorg und FC Weiden-Ost II) des Spielkreises Amberg/Weiden, dass ihr Erfolg im ersten Relegationsspiel womöglich gereicht haben könnte, schon im ersten Anlauf den Klassenerhalt bzw. den Aufstieg einzutüten, ist am gestrigen Abend wie eine Seifenblase zerplatzt. Die Niederlagen des TSV Erbendorf (er bleibt Kreisligist) und der SV Grafenwöhr (sie steigt in die Kreisliga ab) in der Bezirksligarelegation haben zur Folge, dass die vier Mannschaften nun in eine zweite „Ehrenrunde“ müssen. Die beiden Sieger dieser Matches dürfen dann endlich feiern und besetzen zwei freie Plätze in der Kreisliga, die beiden Verlierer prallen am Freitag, 30. Mai, in einer dritten Runde aufeinander und buhlen um den letzten freien Platz in der höchsten Liga des Spielkreises. Sicherlich haben die betroffenen Teams gestern Abend mit Spannung den Verlauf der beiden Partien der Bezirksligarelegation mit Beteiligung der Steinwaldelf (1:2 gegen Willmering/Waffenbrunn) und der Garnisonsstädter (2:3 n. V. gegen Pielenhofen/Adlersberg) verfolgt, um nach dem Schlusspfiff sofort den vorsorglich kaltgestellten Aufstiegssekt im Kühlschrank zu lassen und in den Vorbereitungsmodus für das nun folgende zweite Entscheidungsspiel zu wechseln.

Morgen, 14:00 Uhr SV Neusorg SV Neusorg ASV Haselmühl Haselmühl 14:00 live PUSH



Spielort: SV Etzenricht. Am Sonntag wartet auf den SV Neusorg ein weiteres großes Spiel – das bislang wichtigste der Saison. In der zweiten Runde der Relegation trifft man auf den ASV Haselmühl. Mit einem Sieg wäre der Aufstieg in die Kreisliga perfekt. In der ersten Relegationsrunde setzte sich der SVN in einem wahren Kraftakt gegen die SG Utzenhofen/Kastl durch. In Weiherhammer zeigte die Mannschaft eine geschlossene Teamleistung, großen Kampfgeist und bewahrte auch in der Verlängerung einen kühlen Kopf – der verdiente Lohn war das Weiterkommen. Gegen den Kreisligisten ASV Haselmühl wird erneut eine Top-Leistung notwendig sein. Der Gegner bringt Qualität und Erfahrung mit, doch der SV Neusorg hat in dieser Saison mehrfach bewiesen, dass man mit Einsatz, Wille und Teamgeist auch vermeintlich stärkere Gegner ärgern kann. Die Marschroute ist klar: Man will die erste Gelegenheit nutzen und den Aufstieg schon an diesem Wochenende klarmachen. Eine mögliche weitere Runde will man sich am liebsten sparen – die volle Konzentration gilt dem „Jetzt oder nie“ (Quelle: Vorschau SV Neusorg)



SVN-Coach Patrick Müller gibt sich vor dem Spiel entschlossen: „Wir haben gegen Utzenhofen/Kastl gezeigt, dass wir bereit sind, an unsere Grenzen zu gehen. Jetzt steht ein weiteres großes Spiel an und wir wollen wieder alles reinwerfen. Haselmühl ist stark, keine Frage. Aber wir glauben an uns, an unser Spiel und an unseren Zusammenhalt. Wir sind bereit für diese Aufgabe und wir wollen den Aufstieg jetzt klar machen!“



Und auch der Trainer des ASV Haselmühl Dominik Schuster versprüht vor dieser „Do-or-die-Partie" Optimismus: „Das anstehende Relegationsspiel ist für uns sicherlich eines der wichtigsten Spiele der Saison. Wir wissen, dass wir mit einem weiteren Sieg eine wirklich schlechte Saison doch noch versöhnlich beenden können. Es ist entscheidend, dass wir im Spiel unsere Disziplin, unseren Teamgeist und unsere Leidenschaft zeigen. Gegenüber steht ein Gegner, der ebenfalls alles geben wird, um sich den Sieg zu sichern. Mit Kastl/Utzenhofen konnte Neusorg ja schon einen Kreisligisten ausschalten, daher wissen wir, welch schwere Aufgabe auf uns zukommt. Dieses Spiel wird eine harte Nuss, aber ich bin überzeugt, dass meine Mannschaft die richtige Einstellung mitbringt. Wir freuen uns auf die Herausforderung und hoffen auf die Unterstützung unserer Fans, die uns in dieser entscheidenden Phase großartig begleiten. Gemeinsam wollen wir alles geben, um den Klassenerhalt zu sichern und die Saison erfolgreich abzuschließen.“









Spielort: TSV Erbendorf. Ein Tor reichte der U23 des FC Weiden-Ost, um im ersten Match gegen die DJK Irchenrieth die Oberhand zu behalten, während „Dumba“ gegen den 1. FC Neukirchen erst im Elfmeterschiessen sein Weiterkommen sicherte. Nun wollen beide die Chance beim Schopf packen, um die Saison erfolgreich beschließen.



„Spiel 1 gewonnen, jetzt wollen wir natürlich mehr. Dass es nicht leicht wird, steht außer Frage, aber wir freuen uns wieder auf das Spiel. Vorne muss mehr Geschwindigkeit rein gegenüber Dienstag, die sich bietenden Chancen müssen genutzt werden, dazu im Kollektiv verteidigen und bei Standards hellwach sein, das sind Attribute, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Der Kader bleibt bis auf einen Urlauber unverändert“, so der Coach der Ostler, Christian Schwarz.



„Der Showdown geht in die nächste Runde. Wir konnten in der ersten Runde der Relegation - auch durch die phänomenale Unterstützung unserer zahlreichen Fans - etwas Selbstvertrauen tanken. Dennoch werden wir am Sonntag nicht der Favorit sein. Wir werden wieder alles in die Waagschale werden und dann werden wir sehen, wozu es reicht“, gibt sich der Sportliche Leiter des SCK Marcel Lohner vorsichtig optimistisch.