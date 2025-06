Erbendorf präsentiert acht Neue plus neuen Coach

Allem voran sprach der neue Chefcoach Benjamin Scheidler (41) erstmals zum Team und nannte ein paar Eckpunkte seiner zukünftigen Arbeit bei der Steinwaldelf. Er wird als Spielertrainer agieren und man hofft im TSV-Lager natürlich, dass er vor allem durch seine langjährige Erfahrung als aktiver Bayern- und Landesligaspieler das Erbendorfer Spiel bereichern wird. In den Relegationsspielen konnte er sich bereits ein gutes Bild vom Leistungsvermögen der Mannschaft machen und hat auch bereits einige wichtige Erkenntnisse sammeln können.



2015 bereits ist Benjamin Scheidler, der unter anderem das Trikot des SV Etzenricht und des FC Amberg in der Landesliga sowie das Jersey der SpVgg SV Weiden in der Bayernliga trug, ins Trainergeschäft eingestiegen. Seitdem hat er bei all seinen Stationen als Spielercoach fungiert und kann deshalb auch schon auf eine zehn Jahre lange Karriere als Hauptverantwortlicher für die sportlichen Belange zurückblicken. Bis 2018 gab er bei der DJK Irchenrieth in der Kreisliga die Richtung vor, ehe er eine Spielzeit den Ligakonkurrenten FC Tremmersdorf coachte. In der Corona-Saison 2019/21 trainierte Scheidler den 1. FC Schlicht in der Kreisliga Süd, danach übernahm er zwei Jahre beim ebenfalls in der Kreisliga Süd spielenden FV Vilseck die Position des spielenden Co-Trainers. Zuletzt wirkte Scheidler bei der Rußweiherelf des SC Eschenbach, führte diese von der Kreisklasse in die Kreisliga und sicherte sich mit ihr als Aufsteiger den Klassenerhalt.



Gegenüber FuPa erklärt Scheidler, warum er im Steinwald nun ein neues Betätigungsfeld übernehmen wird: „Ich habe in Eschenbach eine fantastische Zeit erlebt und dort auch tolle Menschen kennengelernt. Die Mannschaft und auch der gesamte Verein sind immer hinter mir gestanden und haben mir auch immer großes Vertrauen geschenkt. Nach reiflicher Überlegung habe ich für mich entschieden, dass es Zeit für eine neue sportliche Herausforderung ist. Fußballabteilungsleiter Stefan Klamt und Co-Trainer Andi Häupl haben sich sehr um mich bemüht und die Chemie hat von Anfang an gepasst. Die Mannschaft in Erbendorf hat sehr großes Potenzial und mein Ziel ist es, die Jungs Stück für Stück weiterzuentwickeln und die erfolgreiche Arbeit von Roland Lang weiterzuführen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe, möchte der Mannschaft natürlich auch frische Impulse mitgeben und vor allem erfolgreichen und attraktiven Fußball zeigen“, so der neue Erbendorfer Chefanweiser.



Neben einem neuen Trainer für die „Erste“ freut man sich beim TSV, auch eine ganze Reihe von Neuzugängen für die beiden Herrenteams präsentieren zu können: Salomo Bergmann (SpVgg Windischeschenbach), Michael Dörfler (SV Neusorg), Jonas Herrmann (TSV K’demenreuth), Tolga Kargi (ASV Haidenaab) sowie Lukas und Jakob Neumann, Christoph Reichel und Benjamin Schindler (alle TSV Kirchendemenreuth). Komplettiert wird der Kader für die neue Saison durch Casey Choffy, der schon gegen Ende der letzten Saison zum TSV kam und jetzt auch die komplette neue Spielzeit zur Verfügung steht, sowie durch Jonas Hruschka aus dem eigenen Nachwuchs.



Alles in allem können die Trainer Benjamin Scheidler (Kreisliga-Elf) und Andreas Häupl (Coach der A-Klasse-Reserve) trotz der Abgänge Dominik Lang (FC Vorbach), Andre Walberer (SpVgg Trabitz), Marvin Mohr (TSV Reuth) und Jakub Richter (Ziel unbekannt) auf einen deutlich größeren Seniorenkader zurückgreifen, als den der Vorsaison. Man ist sich beim amtierenden Kreisliga-Vizemeister sicher, dass beide Mannschaften wieder eine gute Rolle in ihren Ligen spielen werden.