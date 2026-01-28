Erbendorf nicht ganz im Soll, Rothenstadt beachtlich

Sowohl der TSV Erbendorf (in Gelb-Schwarz), als auch der VfB Rothenstadt (in Schwarz) wollen in der Restrückrunde noch möglichst viel punkten, um ihr ausgegebenes Saisonziel zu erreichen. – Foto: Rainer Rosenau

In einem weiteren Teil unserer Rückschau auf die bisher absolvierten Spieltage der Kreisliga Nord beleuchten wir zwei weitere Teams, die im "Niemandsland" des Klassements überwintern. Dabei wird man bei der Steinwaldelf des TSV Erbendorf (8./22) mit dem bis zum Jahreswechsel Gezeigten nicht ganz zufrieden sein. Nicht zuletzt, weil man doch in der vergangenen Saison die Vizemeisterschaft errungen und sogar an die Tür zur Bezirksliga geklopft hatte, wollte man doch eine etwas bessere Rolle spielen, auch wenn man nach einem kleinen Umbruch einkalkulierte, sich erst finden zu müssen.

Anders gestaltet sich die Lage beim VfB Rothenstadt (9./20), der auf einen turbulenten ersten Saisonabschnitt zurückblickt und mit der aktuellen Platzierung einer zwischenzeitlich umformierten, neuen Mannschaft sicherlich sehr gut leben kann.

Was folgte, war eine Art Umbruch. Nicht nur, dass mit Benjamin Scheidler ein neuer Trainer präsentiert wurde - "die Mannschaft in Erbendorf hat sehr großes Potenzial und mein Ziel ist es, die Jungs Stück für Stück weiterzuentwickeln und die erfolgreiche Arbeit von Roland Lang weiterzuführen" (O-Ton Scheidler) - sondern auch das Personalkarussel drehte sich kräftig. So sah man zum Trainingsauftakt gleich zehn neue Gesichter (für Erste und Zweite), im Gegenzug hatten vier Spieler den Verein verlassen. "Erfolgreichen und attraktiven Fußball zeigen“, so der neue Erbendorfer Chefanweiser auf die Frage, was er sich mit seiner neuen Truppe vornehmen würde. Die Verantwortlichen der Steinwaldelf waren sich sicher, dass man wieder eine gute Rolle in der Kreisliga spielen werde, "vordere Tabellenhälfte" hieß das formulierte Saisonziel. Auch wenn die Experten den TSV wieder zum Favoritenkreis im Kampf um die Aufstiegsplätze zählten, "für uns war das aufgrund von Unwägbarkeiten in der Liga vor der Saison und vielen Veränderungen im Team von Haus aus kein Thema", erklärte Fußballabteilungsleiter Stefan Klamt rückblickend auf den ersten Saisonabschnitt.

Nach einer starken vergangenen Spielzeit sicherte sich der TSV mit knappem Vorsprung vor dem SV 08 Auerbach die Vizemeisterschaft und damit die Teilnahme an der Relegation zur Bezirksliga. Den Traum vom Aufstieg konnte die Steinwaldelf aber leider nicht verwirklichen, denn sie scheiterte an der SpVgg Willmering-Waffenbrunn.

Nach einer mehr als zufriedenstellenden Vorbereitung - die Mannschaft zeigte immer hohe Intensität in den Einheiten, im spielerischen Bereich wurde sich weiterentwickelt, die Neuzugänge wurden integriert und auch die Testspiele verliefen vielversprechend - startete der TSV mit einem 1:1 gegen den aktuellen Tabellenführer aus Auerbach in die Saison. In Folge zeigte sich schon frühzeitig, dass der TSV noch einige Zeit benötigen würde, um einen Automatismus in die Abläufe zu bekommen. Bis zur Winterpause wechselten die Ergebnisse quasi regelmässig, mehr als zwei Spiele in Folge konnte die Elf um Kapitän Lukas Kastner und Torjäger Sandro Hösl nicht erfolgreich gestalten. Das ein oder andere Mal blitzte die Qualität der Mannschaft auf (Beispiele sind das 5:0 gegen Eslarn, das 3:4 in Auerbach und das 1:1 in Grafenwöhr), auf der anderen Seite ließ man einige Male unnötig Zählbares liegen, so dass ein Vorstoß in die vordere Tabellenregion bis zur Winterpause nicht gelingen sollte.

TSV-Spartenleiter Stefan Klamt erklärt im erst gestern geführten Interview mit FuPa unter anderem, dass er es gerne sehen würde, wenn die Gelb-Schwarzen noch die ein oder andere Stufe auf der Tabellenleiter hochsteigen würden und er lüftet das Geheimnis, wer ab der kommenden Saison auf der Kommandobrücke stehen wird:

Stefan, ein Blick zurück auf den bisher absolvierten Saisonabschnitt, seid ihr zufrieden?

Stefan Klamt: Wir haben die Latte dieses Jahr angesichts der starken Konkurrenz nicht zu hoch gelegt und wollen in die vordere Tabellenhälfte. Mit dem 8. Tabellenplatz sind wir somit aktuell nicht ganz zufrieden.

Was ist euer Plan für die Restrückrunde?

Zwei bis drei Plätze würden wir in der Tabelle schon ganz gerne noch gutmachen.

Hat es bis dato personelle Veränderungen bei euch gegeben?

Mit Dilane Mayeko und Spielertrainer Benjamin Scheidler haben uns zwei Akteure verlassen, ansonsten vertrauen wir auf den zur Verfügung stehenden Kader.

Wann beginnt euere Vorbereitungsphase und wie sieht sie in groben Zügen aus?

Offizieller Trainingsstart ist der 18. Februar, aktuell absolviert die Mannschaft schon wöchentlich Spinning- und Laufeinheiten und kickt dazu in der Halle.

Wo siehst du noch Verbesserungsbedarf im Spiel euerer Truppe?

Ich persönlich finde die Art und Weise, wie wir bisher spielen, gar nicht so schlecht. In den engen Spielen haben wir uns aber zu oft nicht belohnt. Hier müssen wir uns Gedanken machen, woran das liegt.

Welches Team im Starterfeld hat dich persönlich negativ, welches positiv überrascht?

Der Saisonstart der Reuther war sicher für die meisten schon überraschend, ansonsten gibt es keine allzu großen Überraschungen.

Glaubst du, dass ihr euer formuliertes Saisonziell erreichen könnt?

Hierfür müssen wir wie oben beschrieben noch den ein oder anderen Tabellenplatz gutmachen.

Abschliessend zur Trainersituation: Wer nun für Benny Scheidler übernimmt ist ja noch offen. Ist schon klar, wer in der kommenden Saison an der Außenlinie stehen wird?

Ja, in der neuen Saison wird Roland Lang zu uns als Trainer zurückkehren.

VfB Rothenstadt (9. Platz, 20 Punkte, 5-5-7, 26:30 Tore)

2024 in die Kreisliga aufgestiegen, erreichte der VfB im ersten Jahr eine Etage höher einen beeindruckenden 6. Tabellenplatz. In der Sommerpause vor dem Start in die aktuelle Saison drehte sich das Personalkarussel dann heftig, 9 Abgänge standen sieben Neuzugänge gegenüber, kurz vor dem Ende der Wechselperiode landeten die Weidener Vorstädter mit dem schon in höheren Ligen Erfahrung sammelnden Michael Jonczy (38) den „Königstransfer“ der Liga. Beim VfB sollte er nicht nur das Offensivspiel beleben. Als spielender Co-Trainer sollte er auch in die Rolle des verlängerten Arms von Coach Hakan Boztepe (48) auf dem Feld schlüpfen. Trotz eines also auf vielen Positionen veränderten Kaders legte man die Messlatte bei der Formulierung des Saisonziels nicht zu hoch, ein gesicherter Mittelfeldplatz sollte es am Ende sein.

Der Saisonauftakt verlief durchwachsen. Nach sieben Partien standen zwei Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen zu Buche. Nach dem 0:3 gegen die SpVgg Trabitz dann ein Paukenschlag: Hakan Boztepe (47), seit Juni 2023 an der Außenlinie des VfB, trat mit sofortiger Wirkung zurück. Und es kam noch dicker für den Verein aus dem Weidener Vorort, denn Vereinschef Daniel Troidl erklärte ebenfalls seinen Rücktritt, zudem verliessen quasi über Nacht neun Spieler den Verein.

Alle, die dem VfB nun das frühe Aus schon in der Frühphase der Saison prophezeiten, wurden dann eines Besseren belehrt. Aufgabe war in Rothenstadt keine Option, das Brüderpaar Manuel und Alexander Funk fungierte fortan als Trainerteam und nach einer Niederlage in Eslarn punktete ein völlig neuformiertes Team in drei aufeinanderfolgenden Partien, es folgte eine Niederlage in Erbendorf, ehe die Rot-Weißen durch Dreier in Kulmain und in Kohlberg und zuhause gegen Vorbach endgültig alle Pessimisten verstummen ließen. Nach einer Heimniederlage gegen Tremmersdorf holte der VfB schließlich im finalen Match des Jahres ein Remis beim ASV Haidenaab, womit er mit einem Polster von immerhin elf Zählern zur Abstiegszone nach einem aufregenden Saisonabschnitt ein besinnliches Weihnachtsfest feiern konnte.

In einem mit FuPa geführten kurzen Interview ist den Worten Manuel Funks Zufriedenheit darüber zu entnehmen, es all denjenigen bewiesen zu haben, die dem VfB nach der Wirren im September schon das Ende prognostiziert hatten:

Manuel, kurze Einschätzung des bisherigen Saisonverlaufs, seid ihr zufrieden?

Manuel Funk (30): Ja, wir sind mit dem bisherigen Verlauf der Saison zufrieden. Da sich in der ersten Hälfte der Saison bei uns viel verändert hat und wir mitten in der Spielzeit einen Umbruch bewältigen mussten, können wir insgesamt ein positives Fazit ziehen. Der Abgang des Trainers sowie von neun Spielern stellte eine große Herausforderung dar, die wir besser gemeistert haben, als es uns viele zugetraut hätten.

Was habt ihr euch für die Restrückrunde vorgenommen?

Ganz klar, das Ziel ist der Klassenerhalt. Darüber hinaus möchten wir die Mannschaft und den Verein weiter stärken und nachhaltig neu aufbauen.

Was hat sich während der Winterpause im personellen Bereich verändert, oder passiert da noch etwas?

In der Winterpause hat es kleinere Veränderungen gegeben. Zwei Spieler haben uns verlassen, im Gegenzug konnten wir zwei Neuzugänge gewinnen. Zudem werden wir versuchen, den einen oder anderen Jugendspieler in die Mannschaft zu integrieren.

Wann beginnt die Vorbereitung auf die Restrückrunde und wie wird sie in groben Zügen verlaufen?

Die Vorbereitungen werden weitgehend standardmäßig ablaufen. Wir haben Testspielgegner von der Kreisklasse bis zur Bezirksliga. Bereits früh im Januar begannen wir mit kleineren Einheiten, bevor es anschließend auf den Platz gehen soll.

Wo gibt´s euerer Meinung nach noch Verbesserungsbedarf im Spiel euerer Mannschaft?

Unser Kader ist grundsätzlich kreisliga­tauglich, sodass derzeit kein unmittelbarer Verbesserungsbedarf besteht. Langfristig gilt es jedoch, die Kaderbreite zu erhöhen und das Durchschnittsalter in den kommenden Spielzeiten gezielt anzupassen.

Welches Team in der Liga hat euerer Meinung nach bislang positiv, welches negativ überrascht?

Tatsächlich - so finde ich - ist die Tabelle im Großen und Ganzen wie erwartet. Eine positive Überraschung ist für mich der TSV Eslarn.

Werdet ihr euer vor der Saison formuliertes Saisonziel erreichen?

Ich bin zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt erreichen werden.

Dein Bruder und du haben ja seit dem Trainerrücktritt die Mannschaft gecoacht, wie ist der Plan ab dem Beginn der Restrückrunde?

Mein Bruder und ich werden uns bis zum Saisonende wieder verstärkt auf das Geschehen auf dem Platz konzentrieren und den neuen Trainer Roland Lang unterstützend begleiten. Wie es ab der kommenden Saison weitergeht, kann ich derzeit noch nicht sagen.