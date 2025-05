Erbendorfs Keeper Michael Heisig (rechts) avancierte im Elfmeterschießen zum Matchwinner für die Steinwaldelf. – Foto: Richard Weigert

Erbendorf im „Lotteriespiel vom Punkt" nervenstark TSV-Keeper Michael Heisig ist mit zwei gehaltenen Strafstößen der Held im Bezirksliga-Relegationsduell gegen den 1. FC Rieden

Für den TSV Erbendorf lebt der Traum vom Aufstieg in die Bezirksliga Nord weiter. Im Duell der beiden Vizemeister der Kreisligen Nord und Süd des Fußballkreises Amberg/Weiden setzte sich die von Roland Lang gecoachte Steinwaldelf am Freitagabend mit 5:3 im Elfmeterschießen gegen die Truppe aus dem Vilstal, den 1. FC Rieden durch. Nach zwei parierten Strafstößen durfte sich TSV-Schlussmann Michael Heisig als Matchwinner feiern lassen.

Bereits nach dem ersten Relegationsspiel ist der Aufstiegstraum des 1. FC Rieden beendet. In einem spannenden und aufregenden Match verlor die Scheibel-Truppe sehr unglücklich mit 3:5 nach Elfmeterschießen gegen einen starken Gegner aus Erbendorf. Die Vilstaler haderten mit dem Referee Markus Haase, als er in der 88. Minute gleich zweimal elfermeterwürdige Vergehen im Strafraum nicht ahndete und dafür den eingewechselten Maximilian Nimsch wegen Reklamierens mit 10 Minuten-Zeitstrafe vom Feld schickte.



Der 1. FC Rieden kam schwer in diese Partie. Bereits in der 7. Minute gelang dem TSV nach einer Ecke durch einen Kopfball von Christoph Müller die frühe Führung. Nachdem der Anfangselan der Erbendorfer ein wenig abgeebt war, übernahmen die Grün-Weißen die Regie. In der 14. Minute vergab Michael Fleischmann nach toller Vorarbeit von Bastian Härtl die große Gelegenheit auszugleichen. Er kam im Strafraum frei zum Abschluss, doch sein Schuss ging hoch über den Kasten. Rieden kam immer besser ins Spiel und erarbeitete sich mehr Spielanteile. In der 39. Minute setzte sich Tim Vögele auf Linksaußenposition glänzend durch und seine Hereingabe verwertete Bastian Härtl zum verdienten 1:1 Ausgleich. Sven Florek und Florian Holfelder hatten kurz vor der Halbzeitpause beide den Führungstreffer auf dem Fuß, doch Torwart Michael Heisig und das Außennetz hatten etwas dagegen.









Im zweitem Spielabschnitt sahen die zahlreichen Besucher eine ausgeglichene Partie mit den klareren Chancen für Erbendorf. Riedens Keeper Ben Lontke hielt seine Mannschaft mit einigen guten Paraden aber im Spiel. Die beste Chance für Rieden vergab der eingewechselte Maximilian Nimsch in der 73. Minute, als er in aussichtsreicher Position am starken Torwart Michael Heisig scheiterte. Aufregend wurde es in der 88. Minute, als es gleich zweimal innerhalb einer Minute im TSV-Strafraum zu strafbaren Körperkontakten kam, Referee Haase aber davon nichts wissen wollte. Der gefoulte Maximilian Nimsch wurde wegen Reklamierens für 10 Minuten auf die Bank geschickt. Die FCR-Anhänger waren völlig aus dem Häuschen und die Stimmung wurde immer elektrisierender.



Auch in der Verlängerung gab es für jedes Team die Gelegenheiten, das drohende Elfmeterschießen zu verhindern. Auf der einen Seite war es in der 114. Minute TSV Goalgetter Sandro Hösl, der an Lontke scheiterte, auf der anderen war es der neu ins Spiel gekommene Moritz Ram, der seinen Meister im TSV-Schlussmann Michael Heisig fand (107.). Eine Minute vor Spielende ein überraschender Spielerwechsel, als FC-Trainer Bernd Scheibel den starken Keeper Ben Lontke vom Feld nahm und dafür Ersatztorwart Markus Weigert für den Elfmeter-Krimi zwischen die Pfosten beorderte. Der TSV Erbendorf verschoss zwar durch Casey Choffy den ersten Strafstoß, hatte aber nach zwei Fehlschüssen von Patrick Hosch und Florian Holfelder (beide scheiterten an Michael Heisig) am Ende die Nase vorne. Sandro Hösl war es vorbehalten, den entscheidenden Elfmeter zum Erbendorfer Sieg beizusteuern.



„Ein starker Auftritt unserer Mannschaft. Rieden erwies sich als der erwartet schwere Gegner. Das Fehlen mehrerer wichtiger Stammspieler haben meine Jungs mit einem leidenschaftlich geführten Kampf kompensiert. Wir hatten in dieser bis zum Schluß spannenden Partie mehrfach die Gelegenheit, den Lucky Punch zu setzen, wenngleich Rieden aber immer sehr gefährlich war. Unter dem Strich, denke ich, ein verdienter Erfolg. Jetzt heisst es, zu regenerieren und dann schauen wir, was am nächsten Freitag geht. Natürlich sind wir sehr stolz auf das Team, wir haben die Kreisliga Nord sehr würdig vertreten“, so der Erbendorfer Coach Roland Lang.



„Die Anfangsphase haben wir verschlafen, geraten früh in Rückstand. Machen dann noch vor der Pause den verdienten Ausgleich. In der zweiten Hälfte war es ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, wobei hier Erbendorf die klareren hatte und unser Keeper Ben Lontke stark hielt. Kurz vor Ende eine für mich umstrittene Situation, in der wir einen Elfmeter bekommen konnten. Danach folgten Abnutzungskampf und Elfmeter-Lotterie. Mein Glückwunsch geht an Erbendorf zum Weiterkommen“, sagte ein natürlich enttäuschter FCR-Trainer Bernd Scheibel.



Tore: 1:0 (7.) Christoph Müller, 1:1 (37.) Bastian Härtl - Schiedsrichter: Markus Haase - Zuschauer: 628 auf dem Sportplatz des FV Vilseck - Zeitstrafe für Maximilian Nimsch (89./Rieden)



Elfmeterschießen: Casey Choffy (TSV) schießt über das Tor, 2:1 Sven Florek (FCR), 2:2 Christoph Müller (TSV), Michael Heisig (TSV) hält gegen Patrick Hosch (FCR), 2:3 Lukas Kastner (TSV), Michael Heisig (TSV) hält gegen Florian Holfelder (FCR), 2:4 Bastian Wiesent (TSV), 3:4 Daniel Wein (FCR), 3:5 Sandro Hösl (TSV)