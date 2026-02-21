Erbendorf: Häupl und Kastner Interimscoaches bis Saisonende

TSV-Spartenleiter Stefan Klamt (Mitte) präsentiert die vereinsinterne Interimslösung: Andreas Häupl (links) coacht das Kreisligateam, Fabian Kastner (rechts) übernimmt die in der A-Klasse beheimatete Zweite. – Foto: Norbert Martetschläger

Gehörig in Bewegung geraten war in der Winterpause das Trainerkarussell beim Nord-Kreisligisten TSV Erbendorf (Spielkreis Amberg/Weiden). Nach einer eingehenden Analyse wurde zunächst Chefcoach Benjamin Scheidler (42) darüber informiert, daß man von Vereinsseite her die Zusammenarbeit nach der Saison beenden möchte. Als Nachfolger hatte man zu diesem Zeitpunkt für den Sommer bereits den langjährigen Erfolgscoach Roland Lang (56) - er coacht bis zum Saisonende den Ligarivalen VfB Rothenstadt - zurückgewinnen können. Wenige Tage später legte dann Benjamin Scheidler sein Traineramt mit sofortiger Wirkung nieder.

Somit war man bei den Verantwortlichen schnell zum Handeln gezwungen und konnte den Sportlichen Leiter und bisherigen Reservecoach Andreas Häupl (29) als Interimscoach für das Kreisligateam gewinnen. Die 2. Mannschaft übernimmt im Gegenzug vorübergehend federführend Vorstandsmitglied Fabian Kastner (31), der dort auch seit vielen Jahren als Spieler agiert. Lukas Kastner und Bastian Wiesent unterstützen bei der 1. Mannschaft zudem als spielende Co-Trainer, bei der 2. Mannschaft übernimmt diese Rolle Kapitän Florian Weiß.

Wie Abteilungsleiter Stefan Klamt erklärt, ist sich die Vereinsführung sicher, daß mit dieser passenden Interimslösung einer guten und erfolgreichen Restsaison der beiden Teams nichts im Wege steht. „Auch wenn die Zusammenarbeit kürzer war, als gedacht, möchte ich es natürlich zunächst nicht versäumen, Benny Scheidler für die geleistete Arbeit beim TSV zu danken und ihm für seinen weiteren Werdegang alles Gute zu wünschen. Hinsichtlich der Nachfolgeregelung für die laufende Saison sind wir sehr glücklich, daß wir die Sache intern schnell regeln konnten. Andi und Fabi haben das drauf und genießen unser volles Vertrauen. Das Team ist in den letzten Wochen eng zusammengerückt und auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Hier sieht man, daß wir tolle Jungs in unseren Reihen haben, die zusammenhalten wenn es schwierig wird und da sind, wenn man sie braucht“, so ein sehr zufriedener Erbendorfer Fußballchef.