„ERBE-ARENA-COMEBACK GEGLÜCKT“

So., 16.10.2022, 15:00 Uhr

Der FC Union Heilbronn gewann das Heimspiel gegen den TSV Ellhofen verdient mit 3:0 und feiert damit ein gelungenes Comeback in der ERBE-Arena.

Dabei begannen die ADLER sehr druckvoll und hatten die erste Chance durch Zhelyazko Kalinov, der einen Freistoß knapp neben das Tor schoss. Wenig später hatte erneut Kalinov Pech, als sein Lupfer nur an den Pfosten ging und zurück ins Feld sprang. Danach verflachte die Partie, der FCU hatte aber das Spiel jederzeit unter Kontrolle und ging in der 37. Minute durch Manuel Mahr in Führung, der eine zu kurze Abwehr nutzte.