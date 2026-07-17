Erbacher Wiesenmarkt: Große Namen für guten Zweck Die Traditionself des SV Darmstadt 98 tritt auf dem Erbacher Wiesenmarkt gegen eine Odenwald-Auswahl an +++ Neben vielen Fußballgrößen ist auch MMA-Kämpfer Christian Eckerlin dabei von Lutz Reubold · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Die Odenwald-Auswahl tritt mit einigen neuen Spielern gegen die Traditionself der Lilien an. Foto: Odenwald hilft e. V. / Dirk Steibert

Erbach. Nach dem Trainingsauftakt der ersten Mannschaft beim SV Winterkasten zeigt der SV Darmstadt 98 erneut Präsenz im Odenwald. Die Lilien-Traditionsmannschaft läuft am Sonntag, 19. Juli, 18 Uhr, auf dem Erbacher Wiesenmarkt gegen eine Odenwald-Auswahl auf. Bei der Veranstaltung geht es neben dem sportlichen Ehrgeiz um den sozialen Aspekt: Der Verein „Odenwald hilft“ möchte Spendengelder generieren, um die seit 2022 geleistete Arbeit für bedürftige Menschen im Odenwaldkreis fortzusetzen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Einige Odenwälder Spieler liefen für den SV Darmstadt 98 auf Der SV 98 kommt mit einigen bekannten Gesichtern nach Erbach: Unter anderem stehen Marco Sailer, Christian Lakies, Bodo Mattern, Oliver Posniak, Tom Eilers und Elton Da Costa im Aufgebot. Lilien-Legende und Präsidiumsvertreter Uwe Kuhl sagte dazu: "Das ist ein interessanter Kader mit viel Bundesliga- und Zweitligaerfahrung."

Eine renommierte Odenwälder Auswahl steht dem gegenüber: Christian Eckerlin, Daniel Leifermann, Christian Remmers, Benjamin Bertholdt, Michael und Rafael Kurek, Sebastian Saufhaus und Rico Blecher spielten einst sogar im Senioren- oder Jugendbereich für die Lilien. Außerdem gehören Urs Herrmann, Oliver Naas, Sven Koch, Jan Korndörfer, Miroslav Savanovic, Ali Sadik, Tobias Hastert, Sebastian Hagendorf, André Wagner, Maik Trumpfheller und Daniel Breitwieser zum Aufgebot. Als Trainer steht Arif Ayhan Timocin an der Seitenlinie. Besondere Aufmerksamkeit dürfte jedoch auf dem Erbacher Eckerlin liegen. Der MMA-Kämpfer (Mixed Martial Arts) lief vor seiner Kampfsportkarriere als Profifußballer beim SV 98 auf. Vor einigen Jahren hat er einen regelrechten MMA-Hype in Deutschland ausgelöst und sich eine riesige Fanbase (knapp 500.000 Follower auf Instagram, 372.000 Abonnenten auf Youtube) aufgebaut. 2021 wechselte der Odenwälder zu Oktagon, seit 2022 sorgt er mit der tschechischen MMA-Organisation deutschlandweit für ausverkaufte Hallen oder gar ganze Stadien. Der 39-Jährige steigt am 26. September bei Oktagon 94 im Frankfurter Deutsche Bank Park wieder in den Käfig.