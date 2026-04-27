"Erarbeitet und verdient" - Freie Turner siegen 1:0 in Northeim

Die Freien Turner Braunschweig haben sich bei Eintracht Northeim mit 1:0 durchgesetzt und dabei über weite Strecken in Unterzahl gespielt. Die Freien Turner rückten bis auf einen Punkt heran an Northeim und feierten einen wichtigen Sieg im Keller.
Trainer Gian Luca Renner ordnete den Erfolg entsprechend ein: „Dieser Sieg fühlt sich richtig gut an, weil wir ihn uns vor allem im zweiten Durchgang erarbeitet und verdient haben.“
In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten mussten die Gäste kurz vor der Pause einen Rückschlag hinnehmen. „Vor der Pause haben wir leider den Platzverweis gegen uns bekommen“, so Renner über die Gelb-Rote Karte gegen Konstantin Koch (45.). Dennoch blieb das Spiel offen: „Die ersten 45 Minuten habe ich ausgeglichen gesehen mit Chancen auf beiden Seiten.“
Direkt nach Wiederanpfiff gelang den Freien Turnern trotz Unterzahl der entscheidende Treffer. „Das 1:0 hat uns natürlich in die Karten gespielt“, erklärte Renner. Nach einem Ballgewinn und schnellem Umschalten traf Luca Faustmann (46.) zur Führung. Für Faustmann war es bereits das 15. Saisontor.
In der Folge verteidigten die Gäste leidenschaftlich und erspielten sich sogar weitere Chancen. „Im Laufe des zweiten Durchgangs hatten wir sogar große Chancen, auf 2:0 zu stellen.“, sagte Renner. Gleichzeitig hielt die Defensive dem Druck stand: „Wenn Northeim dann die eine oder andere Abschlussmöglichkeit hatte, haben wir als Team alles reingehauen.“
Mit zunehmender Spieldauer wuchs der Glaube an den Erfolg. „Je länger das Spiel dauerte, umso größer wurde unser Glaube, dass wir dieses Spiel gemeinsam gewinnen werden“, so der Trainer. Am Ende brachten die Gäste die knappe Führung über die Zeit und sicherten sich drei wichtige Punkte.
„Ich bin unfassbar glücklich und stolz, dass wir alles rausgeholt haben“, fasste Renner zusammen. Die drei direkten Duelle zuvor konnten die Freien Turner nicht gegen Northeim gewinnen. So tut der Sieg doppelt gut.