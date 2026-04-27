"Erarbeitet und verdient" - Freie Turner siegen 1:0 in Northeim

– Foto: Stefan Schneider - FT Braunsch

Die Freien Turner Braunschweig haben sich bei Eintracht Northeim mit 1:0 durchgesetzt und dabei über weite Strecken in Unterzahl gespielt. Die Freien Turner rückten bis auf einen Punkt heran an Northeim und feierten einen wichtigen Sieg im Keller.

Trainer Gian Luca Renner ordnete den Erfolg entsprechend ein: „Dieser Sieg fühlt sich richtig gut an, weil wir ihn uns vor allem im zweiten Durchgang erarbeitet und verdient haben.“

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten mussten die Gäste kurz vor der Pause einen Rückschlag hinnehmen. „Vor der Pause haben wir leider den Platzverweis gegen uns bekommen“, so Renner über die Gelb-Rote Karte gegen Konstantin Koch (45.). Dennoch blieb das Spiel offen: „Die ersten 45 Minuten habe ich ausgeglichen gesehen mit Chancen auf beiden Seiten.“ Tor fiel direkt nach der Pause Direkt nach Wiederanpfiff gelang den Freien Turnern trotz Unterzahl der entscheidende Treffer. „Das 1:0 hat uns natürlich in die Karten gespielt“, erklärte Renner. Nach einem Ballgewinn und schnellem Umschalten traf Luca Faustmann (46.) zur Führung. Für Faustmann war es bereits das 15. Saisontor.