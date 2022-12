"Erahnen konnte man so etwas nicht" Was für ein verrücktes Jahr liegt hinter dem Schweinaer Fußball?! Trainer Olaf Gabriel blickt zurück und nach vorne...

Der erneute Aufstieg in die Thüringenliga brachte der SGG viel Aufmerksamkeit, doch noch beachtlicher waren die Leistungen in den darauffolgenden Monaten. Torspektakel, Offensivpower, Einsatzbereitschaft… Die Mannschaft von Olaf Gabriel verzückte seine Anhänger. Der Macher des Ganzen zieht nun noch einmal Bilanz...

Hallo Olaf, vielen Dank, dass du dir zum Jahresende noch einmal Zeit für uns nimmst. Stichwort Zeit: Nach monatelanger Fußballverrrückheit, wie gestaltest du die letzten (fußballfreien) Tage des Jahres?

Olaf Gabriel: Nach diesen sportlichen Höhepunkten mit Aufstieg, phänomenaler Hinrunde in Thüringens höchster Spielklasse, der Thüringenliga, versuche ich etwas runterzufahren. Die Weltmeisterschaft hat mich, obwohl meine Tochter Yvonne journalistisch unsere Nationalmannschaft betreut hat, nach dem Ausscheiden in der Vorrunde nicht groß interessiert. Ich versuche, etwas Abstand zu gewinnen vom wöchentlichen Trainingsalltag. Ich war jetzt mal vier Tage in Leipzig und in der Heimat. Das hat mir sehr gut getan. Aufs Fest freue ich mich eigentlich jedes Jahr im Kreis meiner Familie, zumal ich dieses Jahr als Weihnachtsmann meinen Enkel Levi besuchen werde.

Zum Sportlichen: Die SG Schweina/ Gumpelstadt ist thüringenweit in aller Munde. Oftmals spektakulärer Angriffsfußball beeindruckte Fans und Fremde gleichermaßen. Hast du dir das im Sommer erträumen lassen?

Olaf: Träumen tut man immer. Wünschen tut man sich immer sowas. Erahnen konnte man es so nicht. Was mich am meisten stolz macht, ist, dass wir allen Gegnern die Stirn bieten konnten und unseren Verein thüringenweit noch bekannter gemacht haben. Was ich im Umfeld immer mitkriege: Wir sind auch hier in unserer Ecke in aller Munde. Viele Zuschauer besuchen uns aus Nah und Fern. Wir haben Thüringenligaweit die meisten Zuschauer. Das ist der Lohn für den Fußball, den wir trainieren und spielen.

Wir waren Anfang der Saison sogar ein paar Wochen Tabellenführer. Was hat dich in der Hinrunde bei deiner Mannschaft überrascht, positiv wie negativ?

Olaf: Überrascht war ich von der Art und Weise. Wie schnell wir teilweise Fußball gespielt haben, wie alle an einem Ziel gearbeitet haben. Und wie jeder stolz war, sein Trikot zu tragen.

Weiterhin hat mich gefreut, dass wir Spielerausfälle gut kompensiert haben. Gerade im Abwehrverbund. Ein Ausfall von Volker und Fisch (Anm. d. Red: Volker Harnack und Patrick Fischer), die hoffentlich in der Rückrunde wieder zu uns stoßen, konnten wir früher nicht so kompensieren. Es war auch gut, den Kader breiter aufzustellen. Weiterer Pfand war natürlich die schnelle Anbindung der Neuzugänge in unserem Team.

Negativ ist das falsche Wort, verbessern müssen wir uns im Verwalten von Ergebnissen zu Spielzeitende. Wir hatten vier Partien, in denen wir die Schotten eher dicht machen müssen, um am Ende nicht mit leeren Händen dazustehen. Im Pokal gegen Rudolstadt, wie in den Punktspielen gegen Arnstadt, Saalfeld und Weida. Aber daraus lernen die Spieler. Allgemein überwiegt das Positive.

Gefühlt können wir mit dem Abstieg gar nichts zu tun haben, wenn man sich die Leistungen ansieht. Die enge Tabelle spricht eine andere Sprache. Worauf wird es in der Rückrunde ankommen?

Olaf: Es wir darauf ankommen, dass wir schnell in der Vorbereitung wieder alle wichtigen Mechanismen aktivieren; dass wir gesund und topfit aus den harten Trainingseinheiten und Testspielen kommen. Fakt ist, die Gegner kennen uns jetzt, sie unterschätzen uns nicht, sie versuchen Lösungen gegen unsere Offensivdynamik zu finden. Wieder ein Lernprozeß. Es ist eng nach Punkten und es gibt nur ein Ziel, wie am Anfang der Serie und das heißt Punkte sammeln. Den Fußball lieben, demütig an die Aufgaben rangehen und nicht abheben.

Ende Januar startest du in die Vorbereitung. Legen die Spieler die Beine jetzt hoch oder dürfen sie in der Halle bewundern?

Olaf: Hallentraining ist freiwillig. Zwei Hallenturniere spielen wir. In Colditz ein großes Hallenspektakel mit Oberliga, Sachsenliga und Thüringenliga. In meiner Heimat wo wir vor fast fünf Jahren schon einmal gewannen. Der andere Teil spielt den Salzpokal in Bad Salzungen. Am 14. Januar starten wir mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Die Spieler kriegen Hausaufgaben bis zum Trainingsauftakt.