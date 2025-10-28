Er wurde schon operiert: Buchbach muss lange auf Orth verzichten

Der TSV Buchbach muss möglicherweise bis zu einem halben Jahr auf Außenverteidiger Benedikt Orth verzichten. Der Außenverteidiger hat sich eine schwere Oberschenkelverletzung zugezogen. Konkret handelt es sich um einen kompletten Abriss der Hamstringsehne knapp unterhalb des Sitzbeins. Der 26-Jährige wurde bereits in München von Prof. Dr. Stefan Hinterwimmer operiert.

"Der langfristige Ausfall von Bene tut uns natürlich sehr, sehr weh. Er hat auf den Außenbahn konstant seine Leistungen gebracht, war unermüdlich", bedauert Sportdirektor Georg Hanslmaier. Durchaus möglich, dass die Buchbacher sich in der Winterpause auf dem Transfermarkt um Ersatz umsehen. Das ist allerdings noch Zukunftsmusik. Aktuell geht es laut Hanslmaier darum, "vernünftig in die Pause zu kommen".

Am vergangenen Freitag konnten die Oberbayern den Auswärtssieg von Augsburg nicht wie erhofft veredeln. Gegen den 1. FC Nürnberg II setzte es eine 1:2-Heimniederlage. "Das ist jetzt kein Beinbruch. Der Club hat eine tolle Truppe, eine sehr spielstarke Mannschaft", meint Hanslmaier. Und wohlwahr: Der Nachwuchs des FCN spielt eine bärenstarke Saison und liegt mit einer Partie weniger nur zwei Zähler hinter Tabellenführer SpVgg Unterhaching. Also keine Schande, gegen den Profinachwuchs zu verlieren. Das sieht auch Hanslmaier so, der aber auch zu bedenken gibt: "Gegen solche Gegner müsste bei uns alles passen. Aber wir sind im Moment allgemein einfach ein Stück zu weit weg."



In dieser Woche heißt es Sinne schärfen bei den Buchbachern. Mit Viktoria Aschaffenburg, Eichstätt und dann zum Rückrundenauftakt in Hankofen warten nun drei vermeintliche Gegner auf Augenhöhe. "Das werden drei ganz wichtige Partien. Da wollen wir kräftig punkten und nach diesen drei Partien deutlich über der 20-Punkte-Marke liegen. Dann könnten wir einigermaßen entspannt die abschließenden Herausforderungen gegen den FC Bayern II und die Würzburger Kickers in Angriff nehmen", so Hanslmaier abschließend.