"Er wurde bei Energie Cottbus ausgebildet, ist universell einsetzbar"

Später Start, aber starke Grundlagen

Die Mannschaft ist erst am 21. Juli in das gemeinsame Mannschaftstraining gestartet – dementsprechend zurückhaltend fällt das erste sportliche Fazit von Trainer Volker Löbenberg aus: „Da lassen sich noch keine wirklichen Rückschlüsse ziehen.“ Dennoch gibt es bereits positive Tendenzen. Die Grundlage für eine gelungene Vorbereitung wurde in der Sommerpause gelegt: „Sehr positiv ist, dass der individuelle Trainingsplan, der von unserem Co-Trainer Dennis Lotz erstellt wurde, von allen Spielern in der Sommerpause abgearbeitet wurde.“

Darüber hinaus ist die Stimmung im Team vielversprechend. „Wir konnten feststellen, dass eine sehr gute positive Grundstimmung in der Mannschaft vorherrscht“, so Löbenberg. Der interne Zusammenhalt bildet damit das Fundament für die kommenden Wochen.

Sechs externe Neuzugänge mit klaren Profilen

In der Sommerpause hat sich im Kader der Wildauer einiges getan. Besonders erfreut zeigt sich der Trainer über die Verpflichtung von Rico Gladrow: „Ein Mann mit großer Erfahrung, von dem wir uns einiges erwarten.“ Er soll eine Führungsrolle übernehmen: „Leistungsträger, Führungsspieler, Leitwolf für unsere jungen Spieler.“

Auch in der Offensive wurde gezielt verstärkt. „Tobias Baumgart ist ein junger Mann, schnell, mit Torriecher“, sagt Löbenberg über den neuen Stürmer. Mit Florian König kommt ein Spieler zurück in die Heimatregion, der eine fundierte Ausbildung genossen hat: „Er wurde bei Energie Cottbus ausgebildet, kommt über Halle wieder zurück in seine Heimat und ist universell einsetzbar.“

Von der linken Außenbahn soll künftig Leon Riemann für Schwung sorgen. „Er kommt aus dem Nachwuchs von SV Babelsberg 03 und soll die linke Seite beackern. Kam auf Vermittlung von Rico Gladrow zu uns.“ Ein weiterer Tempospieler ist Bayram Demir: „Er ist ausgebildet beim BAK, ein schneller Außenbahnspieler und soll helfen, mehr Torgefährlichkeit zu erzielen.“

Fünf Talente aus der A-Jugend

Zusätzlich wurden mit Jannis Möbius, Liam Köhler, Liam Löschke, David Lewis und Luis Heilboth gleich fünf junge Spieler aus der eigenen A-Jugend in den Männerbereich integriert. Besonders Jannis Möbius konnte bereits auf sich aufmerksam machen: „Er hat schon nachgewiesen, dass er Stammspieler werden kann.“ Auch die anderen Nachwuchskräfte sollen nach und nach an die Landesliga herangeführt werden: „Von den anderen Spielern erhoffen wir uns einiges.“

Winterneuzugang mit Potenzial

Ein weiterer Name, der in dieser Saison eine Rolle spielen soll, ist Gabriel Escobar. Bereits in der Winterpause verpflichtet, fiel er bisher verletzungsbedingt aus. Löbenberg sieht in ihm einen wichtigen Baustein: „Ein technisch starker Mittelfeldspieler, von dem wir uns noch einiges erhoffen.“

Darüber hinaus ist die Kaderplanung abgeschlossen. „Weitere Neuverpflichtungen sind nicht geplant“, stellt Löbenberg klar.

Keine weiteren Abgänge

Auf der Abgangsseite gibt es ebenfalls keine Bewegung mehr. „Nein, davon gehen wir nicht aus“, sagt Löbenberg zur aktuellen Kadersituation. Der Trainer kann somit mit einer stabilen Personaldecke arbeiten – ein Vorteil angesichts der vielen personellen Wechsel zur neuen Saison.

Offensive soll zum neuen Markenzeichen werden

Aufgrund des Umbruchs fällt es dem Trainer schwer, eine finale Einschätzung zur Spielanlage seines Teams abzugeben. „Da wir doch einen gewaltigen Umbruch erleben, ist das schwer vorher zu sagen.“ Dennoch erkennt Löbenberg klare Veränderungen in der Struktur: „Ich denke aber, dass wir in der Offensive viel Qualität dazu gewonnen haben und wir schwerer ausrechenbar sein werden.“

Ziel: Platz im oberen Mittelfeld

Nach Platz elf in der vergangenen Saison will die SG Phönix Wildau in dieser Spielzeit stabiler auftreten und in der Tabelle weiter nach oben klettern. Löbenberg nennt ein konkretes Ziel: „Ein Platz zwischen 5 und 8 sollte möglich sein.“ Die Neuzugänge und der starke Unterbau aus der Jugend sollen dafür sorgen, dass dieses Ziel realistisch bleibt.

Seelow der Favorit – viele mit Ambitionen

In der Landesliga Süd rechnet Löbenberg mit einem engen Rennen um die Spitzenplätze – mit einem klaren Favoriten: „Da sehe ich Seelow sehr weit vorne.“ Dahinter sieht er ein breites Verfolgerfeld: „Auch Luckenwalde II, Wernsdorf und Döbern könnten eine gute Rolle spielen.“ Zudem rechnet er mit einem Überraschungsteam: „Es wird noch ein Team geben, das keiner auf der Rechnung hat.“

Bewährte Führungsfigur bleibt an Bord

Im Kapitänsamt setzt Löbenberg auf Kontinuität. „Tobias Wieczorek war unser Kapitän und soll es auch, wenn es nach mir geht, bleiben.“ Seine Begründung fällt eindeutig aus: „Zuverlässig, ehrlich, ehrgeizig, Vorbild für jüngere und ältere Spieler, Vertrauensperson – warum sollte ich da was ändern?“

Wildau rüstet sich für neue Aufgaben

Die SG Phönix Wildau 95 geht mit einem deutlich veränderten Kader, aber stabiler Struktur in die neue Landesliga-Saison. Mit Führungsspielern wie Gladrow, hungrigen Talenten aus der eigenen Jugend und gestärkter Offensive will das Team sich schnell finden und im gesicherten oberen Mittelfeld etablieren. Trainer Volker Löbenberg bleibt dabei ruhig – und setzt auf eine Entwicklung mit Tiefgang und Teamgeist.