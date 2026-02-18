Er will aufsteigen! Lichtenberg 47 holt Union-Talent Transfer vom Oberligisten von ser · Heute, 15:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Räppold

Der SV Lichtenberg 47 hat seinen Kader noch einmal verstärkt.

Sofern das Wetter mitspielt, startet Lichtenberg 47 am Samstag in Wismar in die Rückrunde. Für die Berliner geht es dann in der Oberliga Nord um den Titel und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga Nordost. Für diese Mission haben sich die 47er noch einmal verstärkt. Nach der Verpflichtung von Muhammed Zekiroglu, der von Viktoria Berlin kam, ist mit Finn Hoffmann ein weiteres, junges Talent neu im Team. Der 19-Jährige ging die ersten Schritte im Nachwuchs des SV Babelsberg 03, wechselte dann zum 1. FC Union Berlin. Dort durchlief Hoffmann alle Großfeldmannschaften, spielte mit der U17 und der U19 Bundesliga bzw. DFB-Nachwuchsliga. Dann warf ihn eine Verletzung zurück.

Die ist inzwischen vollständig auskuriert und so will der Rechtsverteidiger, der auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar ist, nun wieder angreifen. Auf der Website der 47er erklärt der Neuzugang: „Ich freue mich riesig auf die Herausforderung bei Lichtenberg 47. Hier zu spielen ist eine große Chance für mich, die ich unbedingt nutzen will. Im besten Fall will ich noch an einem möglichen Aufstieg mitwirken, das wäre schon was Besonderes. Dafür werde ich alles reinhauen. Nach den ersten Wochen hier, fühle ich mich schon sehr wohl.“