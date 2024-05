„Er war mit seiner Ruhe sehr wichtig für uns“ – Routinier Gries sichert Gräfelfing den Sieg

Seit dem recht großen personellen Umbruch in der Winterpause warten die Fußballer des TSV Neuried II auf Punkte. Hatte das Team zuvor noch zur erweiterten Spitzengruppe der Kreisklasse 3 gehört, folgte seitdem der Absturz ins untere Tabellendrittel. Das 0:1 am Sonntag beim NK Dinamo München war bereits die siebte Niederlage in Folge für die Elf von Trainer Denis Hoxha.

Dabei waren die Würmtaler zum zweiten Mal in Folge nah dran am ersten Punktgewinn unter ihrem neuen Coach. Hatten sie in der Vorwoche beim 3:4 gegen den SV Waldeck-Obermenzing II noch eine frühe 3:0-Führung verspielt, so haderten sie diesmal mit der Chancenverwertung. Hoxha hatte seine Mannschaft als die „klar bessere“ gesehen, am Ende stand sie aber wieder mit leeren Händen da – und muss langsam, aber sicher aufpassen.