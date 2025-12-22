Der TuS Grevenbroich trauert. – Foto: Yannick Schmitz

Er war Gesicht und Seele des TuS Grevenbroich Hans „Laddy" Birbaum aus Grevenbroich ist im Alter von 89 Jahren verstorben.

Hans, für wirklich alle nur „Laddy“, Birbaum war auf seinem Posten als Obmann des TuS Grevenbroich in gut einem halben Jahrhundert zu einer lebenden Legende geworden. Er konnte sich noch gut an die goldenen Zeiten erinnern, als in der Verbandsliga – bis zur Wiedereinführung der Oberliga Nordrhein 1978 die höchste Amateurspielklasse in Deutschland – mehr als 3000 Zuschauer ins da noch extrem schicke Schlossstadion kamen, um sich die Duelle mit dem VfR 06 Neuss anzusehen. Dass sein zweites Zuhause, in dem er jeden Grashalm persönlich kannte, nach der umfangreichen Sanierung hoffentlich bald wieder in neuem Glanz erscheint, wird er nicht mehr miterleben. Wie der TuS am Sonntag in einer Presseerklärung mitteilte, ist „unser Laddy“ im Alter von 89 Jahren verstorben.

„Mit ihm verliert der TuS Grevenbroich weit mehr als ein langjähriges Mitglied – wir verlieren ein echtes Urgestein, eine Persönlichkeit, die den Verein über Jahrzehnte geprägt hat“, sagte Geschäftsführer Jonas Troles stellvertretend für den Vorstand: „Sein Weg führte ihn durch alle Höhen und Tiefen des Vereins – als Trainer der Ersten Herren bis hin zum Obmann. In all diesen Rollen gab er dem TuS ein Gesicht und eine Seele.“ Besonders in Erinnerung bleibe die Zeit, in der er gemeinsam mit seiner bereits verstorbenen Ehefrau mit großer Hingabe für „seinen“ TuS gelebt und gewirkt habe. „Ihr gemeinsames Engagement, ihre Verbundenheit und ihr Einsatz haben den Verein nachhaltig geprägt. Nun sind sie wieder vereint.“ Ex-Spieler Toni Dominguez erinnert sich an einen Menschen, „der den TuS liebte, egal ob in der Ober-, Verbands- oder zuletzt in der Kreisliga A. Wenn ich an meine schönsten Momente im Fußball denke, denke ich an ihn.“