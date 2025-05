Er tritt in große Fußstapfen

Und so nimmt der Kader der Homburger im Hinblick auf die kommende Saison immer mehr Konturen an. Zuvor waren bereits Armend Qenaj (21, SGV Freiberg, offensives Mittelfeld), Oliver Kovacic (23, FC Gießen, Angriff) sowie Justin Petermann (26, FC Carl Zeiss Jena, Mittelfeld) verpflichtet worden. Seitz bricht heute mit seiner Frau zu einem zehntägigen Urlaub auf, in dessen Verlauf die Arbeit aber nicht ausgehen wird. "Ich schaue, dass ich bis 16, 17 Uhr mal das Handy zur Seite lege. Anschließend folgen dann noch ein bis zwei Stunden Vereinsarbeit. Aber natürlich tut einem diese Zeit schon einmal gut, um sich etwas erholen zu können. Schließlich starten wir ja bereits schon wieder am 21. Juni in die Sommervorbereitung hinein", betont der 60-Jährige. Nachdem nun die Baustelle zwischen den Pfosten geschlossen ist, sucht Seitz noch für diese Positionen neue Spieler: "Innenverteidigung, Sechser-, Neuner- und Zehnerposition." Es gehe darum, einen Kader zusammenzustellen, der eine deutlich bessere Rolle als in der vergangenen Runde spielen könne, als die Grün-Weißen nicht über einen achten Tabellenplatz hinauskamen. Und da im Vergleich zur abgelaufenen Spielzeit der Etat zurückgefahren werde, kommen die Einnahmen aus der ersten DFB-Pokalhauptrunde gerade recht. Der Sieg im Saarlandpokal (9:0-Finalerfolg gegen den Saarlandligisten FC Palatia Limbach) sei aber auch diesbezüglich wichtig gewesen, um die Fans für ihre Anfeuerung belohnen zu können. Nun werde man versuchen, diese gute Stimmung in die kommende Saison mitzunehmen.