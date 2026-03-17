Er trifft und trifft und trifft – Dennis Lerche führt CSV Marathon zum Sieg

Dennis Lerche hat einen Viererpack geschnürt. – Foto: Ralph Görtz

Der OSV Meerbusch marschiert in der Bezirksliga, Gruppe 3 scheinbar unaufhaltsam dem Aufstieg entgegen. Zwar war die aktuelle Vorstellung nach dem Rücktritt von Trainer Jakob Scheller beim überraschend starken VfR Fischeln wenig überzeugend, doch dank zweier Treffer von Goalgetter Marc Rommel, der seine Quote in dieser Saison damit auf 24 Tore hoch schraubte, wurde der Dreier mitgenommen. Und weil es im Verfolgerduell zwischen Odenkirchen und Neuwerk keinen Sieger gab, beträgt der Vorsprung des Teams um Kapitän Frederic Klausner bereits acht Zähler.

Das Unentschieden in Odenkirchen kommt Tura Brüggen als drittplatziertem Team gelegen. Sie agierte zwar wenig überzeugend, um bei den hinten wieder erheblich sattelfesteren Tönisbergern zu gewinnen. Auch die Brüggener konnten sich wieder, wie immer in den letzten Jahren, auf ihren Torjäger Nils Bonsels verlassen, der ebenfalls doppelt erfolgreich war und der nun bei 33 Treffern steht. Für die Tönisberger war es die vierte Niederlage in der sechsten Partie dieses Jahres.

Aufatmen in Grefrath

Aber was sind für Dennis Lerche schon zwei Tore? Er erzielte für seinen CSV Marathon Krefeld ohne den grippekranken Marcel Lüft bei Thomasstadt Kempen gleich vier, wodurch sich die Truppe von Trainer Onur Özkaya im Mittelfeld wieder bestens positioniert hat. Sie kann die Saison nun locker runterspielen und alle Planungen vorantreiben. Lerche ist dadurch bei 30 Toren angekommen und das Wettschießen mit Rommel uns Bonsels ist noch lange nicht beendet. Kommenden Freitag bei der Auseinandersetzung der Meerbuscher mit Marathon kommt es dann zum direkten Duell Rommel gegen Lerche. Bei den Kempenern ist durch die Niederlage noch nichts angebrannt, wenn sie kommenden Sonntag dafür beim 1. FC Mönchengladbach nicht gänzlich leer ausgehen.

Aufatmen beim SSV Grefrath. Er hat den ersten Sieg in diesem Jahr unter Dach und Fach. Dafür verantwortlich zeichneten gegen die gewiss nicht schlechte Zweitvertretung des SC St. Tönis Moritz Leutgeb und der kurz vorher eingewechselte Tim Weiner. Für Trainer Alexander Thamm war es nach dem Erfolg im Hinspiel der nächste Sieg gegen den Klub, bei dem er einmal für das Oberligateam verantwortlich war.

TSV Bockum holt nur einen Punkt

Nur zu einem Unentschieden langte es für den TSV Bockum beim Abstiegskandidaten Türkiyemspor Mönchengladbach. Da war es schlecht, sich auf der schnellen Führung von Sam Ghebreamlak nach knapp 100 Sekunden auszuruhen, anstatt nachzulegen. In der Endabrechnung könnten die zwei nicht mitgenommenen Zähler noch böse aufstoßen - oder das Derby gegen Fischeln am nächsten Sonntag wird gewonnen.