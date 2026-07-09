Er trifft direkt wieder für die Sportfreunde Baumberg

Mit der Binde: Sercan Er. – Foto: Arno Wirths

Die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg befinden sich seit einer Woche unter der Leitung von Cheftrainer Salah El Halimi, den Co-Trainern Mohamed Rifi und Mesut Cömez, Fitnesscoach Sebastian Handke sowie dem neuen Torwarttrainer André Maczkowiak in einer höchst intensiven Vorbereitung auf die Saison 2026/27. Die neu formierte Mannschaft trifft sich nahezu täglich im Stadion „Am Kielsgraben“. Dort soll nach einer nervenaufreibenden Vorsaison eine stabile Basis entstehen, um sich diesmal das Zittern wie in den beiden Spielzeiten zuvor zu ersparen.

Der Meister von 2024 will durch eine strukturierte Sommervorbereitung erneute Abstiegssorgen frühzeitig im Keim ersticken und setzt nach dem geräuschvollen Abgang des Offensivtalents Simone Lo Castro zum Aufsteiger und benachbarten Rivalen 1. Spvg Solingen-Wald 03 auf eine gesunde Mischung aus externen Impulsen und eigenen Jugendspielern aus der erfolgreichen U19.

Baumberg verliert den ersten Test

Nach dem offiziellen Trainingsauftakt am 1. Juli bestritten die Baumberger ihr erstes Testspiel gegen den starken Landesligisten TSV Solingen, das die Hausherren mit 1:2 (1:1) verloren. Dem frühen Führungstreffer durch Rückkehrer Sercan Er ging ein Zusammenspiel mit Robin Hömig voraus. Die beiden routinierten Strategen ergänzten sich im Mittelfeld, als wären sie nie getrennt gewesen.

Danach ließen Denis Sitter (11./18.), Tim Knetsch (15./20.) und Enis Vila (16.) große Möglichkeiten liegen, ehe Finn Glodni eine Unaufmerksamkeit zum 1:1 für die Gäste nutzte (23.). Nach zahlreichen Wechseln auf beiden Seiten bestrafte Zugang Luis Busch erneut eine Fahrlässigkeit in der SFB-Abwehr und erzielte den 2:1-Siegtreffer für die Mannschaft von TSV-Coach und Urgestein Nils Esslinger (65.).

„Souveränität war definitiv nicht vorhanden“

El Halimi zeigte sich nach den kräftezehrenden Einheiten mit der Leistung in der ersten Halbzeit durchaus zufrieden: „Es war bis auf die Chancenverwertung in Ordnung - daran müssen wir wieder verstärkt arbeiten. Nach dem Wiederanpfiff waren wir zu statisch und haben unnötige Gegentreffer hinnehmen müssen. Zwar haben die Kräfte nachgelassen, sodass wir am Limit agierten, aber die Souveränität war in der Konstellation definitiv nicht vorhanden.“

Mehrere Spieler fehlen noch