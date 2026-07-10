Er trainierte mit Ibrahimovic: LSK verkündet „Transfercoup" Neben Borges kommt auch Dahaba von FuPa Lüneburg · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft bereits auf Hochtouren. Der Lüneburger SK Hansa zeigt agiert dennoch weiter sehr offensiv auf dem Transfermarkt und verpflichtete einen Akteur, der bereits für zwei Weltvereine auflief.

Aus dem HSV-Nachwuchs wechselte Lenny Borges im Sommer 2019 für rund eine Millionen Euro Ablöse zur AC Milan, trainierte dort unter anderem mit Superstar Zlatan Ibrahimovic zusammen. Der Durchbruch gelang ihm allerdings auch aufgrund einer langen Corona-Unterbrechung nicht. So wurde der gebürtige an die damals in der 3. Liga aktive zweite Mannschaft des FC Bayern München, wo sich zum damaligen Zeitpunkt mit Jamal Musiala und Angelo Stiller zwei heutige deutsche Nationalspieler bewiesen. Immer wieder standen Borges, der letztlich nur vier Drittliga-Partien absolvierte, Verletzungen im Weg. Über die Reserve von Holstein Kiel führte sein Weg zum LSK. „Die lange Verletzungsgeschichte von Lenny, so tragisch sie war, hat letztlich dazu geführt, dass wir ihn überhaupt verpflichten konnten", stellte auch der Vorsitzende Raphael Marquardt in der Vereinsmitteilung klar.

Gibbah mit Lobeshymne auf Borges Darüber hinaus sei der Außenverteidiger wieder nahe seiner Familie und wolle „den Spaß am Fußball wiederfinden". Die Voraussetzungen beim Oberligisten sind aus seiner Sicht günstig: „Das ist ein tolles Team, ich bin überrascht von der hohen Qualität der Spieler." Borges soll dennoch direkt eine prägende Rolle einnehmen. „Mit Lenny ist uns ein echter Transfercoup gelungen! Er hat in den bisherigen Trainingseinheiten und Testspielen bereits angedeutet, warum wir uns am Ende so sehr um ihn bemüht haben. Er bringt Qualitäten mit, die den Unterschied ausmachen können und werden. Mit seiner Dynamik, seinem Durchsetzungsvermögen und seinem Abschluss besitzt er Fähigkeiten, Spiele zu entscheiden", schwärmte Chefcoach Tarek Gibbah.