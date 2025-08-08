"Er trägt somit die DNA des Vereins in sich"

Im FuPa-Teamcheck spricht Trainer Marcel Ciecelski vom MTV Wünsdorf über die Bedeutung eingespielter Abläufe, einen alten Bekannten mit Mentalität – und warum in dieser Saison in der Landesklasse Ost andere den Favoritenstatus tragen.

Die Vorbereitung des MTV Wünsdorf verläuft überwiegend nach Plan – bis auf einen kleinen Rückschlag: „Bis auf eine kurzfristige Testspielabsage vom Gegner in der zweiten Woche läuft unsere Vorbereitung im Großen und Ganzen ordentlich ab“, bilanziert Trainer Marcel Ciecelski. Insgesamt ist die Marschroute also intakt, auch wenn nicht alles perfekt lief.

Neuzugänge sind in Wünsdorf derzeit Mangelware – dafür sticht der einzige Zugang qualitativ umso mehr hervor. „Mit dem aktuell einzigen richtigen Neuzugang Florian Miegel stößt ein alter Bekannter in unser Team“, erklärt Ciecelski. Und der Rückkehrer bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch ein klares Profil mit: „Flo hat vorne wie hinten ziemlich viel Qualität, ist für jeden Gegner extrem unangenehm und bereichert die Mannschaft mit entsprechender Mentalität und Qualität sofort.“ Damit dürfte Miegel eine zentrale Rolle im Kader des MTV einnehmen – auf und neben dem Platz.

Keine weiteren Wechsel geplant

Der MTV setzt zur neuen Saison auf Kontinuität. Weder weitere Zugänge noch Abgänge sind aktuell geplant. „Stand jetzt: Nein“, beantwortet Ciecelski knapp die beiden Fragen nach weiterer Bewegung im Kader. Das bedeutet: Mit einem eingeschworenen Kreis will Wünsdorf in die neue Saison starten.

Eingespieltheit als Faustpfand

Ein großer Vorteil des Teams ist die langjährige Zusammenarbeit vieler Akteure. „Der Kern der Mannschaft hat sich über Jahre kaum verändert, man kennt sich – das hat viele Vorteile“, sagt der Coach. Besonders im Offensivspiel und beim Umschalten nach Ballgewinnen sieht er klare Stärken: „Unsere Stärken liegen weiterhin im Offensivbereich, vor allen Dingen das Umschalten nach Ballgewinn haben wir in den letzten zwei Jahren richtig gut umgesetzt.“ Damit bleibt der MTV seiner offensiven Grundausrichtung treu – trotz personeller Einschränkungen.

Realistische Zielsetzung in herausforderndem Umfeld

In der Zielsetzung gibt sich Ciecelski angesichts der aktuellen Kadergröße und der verstärkten Konkurrenz zurückhaltend. „Wir haben einige Abgänge zu verzeichnen und arbeiten im Moment mit einem sehr kleinen Kader“, schildert der Trainer die aktuelle Situation. Besonders mit Blick auf die Transfers der Mitbewerber zeigt er sich realistisch: „Wenn man sich dazu beispielsweise die Zugänge der Konkurrenz aus Briesen, Schulzendorf, Markendorf und Teltow anschaut, so sollten wir die Erwartungen etwas dämpfen.“ Statt Tabellenplatzierungen rückt daher ein anderer Dreiklang in den Fokus: „Hauptziele bleiben, verletzungsfrei, Spaß haben und dabei so viele Spiele wie möglich gewinnen.“

Schulzendorf als klarer Favorit

Wenn es um den Titelfavoriten geht, zögert Marcel Ciecelski nicht lange: „Der Favorit auf die Meisterschaft ist die SG Schulzendorf.“ Damit benennt er ein Team, das sich offenbar deutlich verstärkt hat – und dem MTV aktuell voraus ist. Ciecelski setzt derweil auf das Kollektiv und das Prinzip „Weniger ist mehr“.

Kapitän mit Vereins-DNA

Eine Schlüsselrolle in diesem Konzept nimmt Kapitän Juri Ivanenko ein. Für Ciecelski ist er die Idealbesetzung mit Vorbildfunktion: „Juri Ivanenko ist einer der Unterschiedsspieler der Liga, spielt seit klein auf für den MTV, trägt somit die DNA des Vereins in sich, ist ein absolutes Vorbild auf und neben dem Platz.“ In einem Jahr, das durch Zurückhaltung und Zusammenhalt geprägt ist, steht Ivanenko damit sinnbildlich für den Weg des MTV.