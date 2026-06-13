"Er trägt die Werte der TSG seit vielen Jahren nach außen" Der Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach setzt weiter auf Julian Köhnlein und Jermain Ibrahim von red/pm · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Foto: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Der Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach kann zwei weitere wichtige Personalentscheidungen für die Saison 2026/27 vermelden: Julian Köhnlein und Jermain Ibrahim haben ihre Verträge verlängert und werden auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Weststädter tragen.

Mit Julian Köhnlein bleibt eines der prägenden Gesichter der vergangenen Jahre bei der TSG. Der 27-Jährige durchlief die Jugendabteilung des Vereins und schaffte den Sprung in den Aktivenbereich. Bereits als junger Spieler war er Teil jener Landesliga-Mannschaft, die den Aufstieg in die Verbandsliga schaffte. Im Jahr 2017 feierte Köhnlein sein Debüt in der ersten Mannschaft und entwickelte sich seitdem kontinuierlich zu einem Leistungsträger und Identifikationsspieler des Vereins. Zu Beginn der Saison 2025/26 wurde Köhnlein noch von einer Verletzung ausgebremst. Mit viel Einsatz kämpfte er sich jedoch zurück auf den Platz und absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 18 Einsätze, in denen ihm vier Treffer gelangen.

TSG-Vorsitzender Achim Pfeiffer freut sich über die weitere Zusammenarbeit: „Kö ist ein absolutes Gesicht unseres Vereins. Er trägt die Werte der TSG seit vielen Jahren nach außen und identifiziert sich voll und ganz mit unserem Weg. Sportlich tut er unserem Spiel mit seiner Wendigkeit, seiner Ballsicherheit und seiner Kreativität enorm gut. Deshalb freuen wir uns sehr, dass er weiterhin das TSG-Trikot tragen wird.“ Auch Jermain Ibrahim wird in der kommenden Saison für die TSG auflaufen. Der 27-Jährige wurde in der Jugend des 1. FC Heidenheim ausgebildet und sammelte anschließend Erfahrungen beim damaligen Verbandsligisten TSV Essingen sowie bei der Normannia aus Gmünd.