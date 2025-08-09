"Er trägt das D nicht nur auf der Brust, sondern auch im Herzen"

Im FuPa-Teamcheck spricht Medienbeauftragter Dirk Liedtke offen über die schwierigen Trainingsbedingungen, die Erwartungen an die neue Saison in der Landesklasse Ost und die Rolle des Kapitäns. Der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt setzt auf Kampfgeist, Zusammenhalt und gezielte Verstärkung aus den eigenen Reihen.

Die Ursache dafür lag auch an der eingeschränkten Nutzung der Sportanlagen: „Die Plätze im Sportpark sind aus Regenerationsgründen für den Trainingsbetrieb gesperrt, sodass meist nur auf den Nebenflächen trainiert werden konnte.“ Hinzu kam, dass nicht alle Spieler durchgängig anwesend waren – Urlaubszeiten, berufliche und familiäre Verpflichtungen sorgten für Lücken. „Das wirft uns in unserem Tun und Handeln immer wieder zurück“, so Liedtke. Die Auswirkungen waren auch in den Testspielergebnissen spürbar.

Schwierige Rahmenbedingungen in der Vorbereitung Die Saisonvorbereitung beim FSV Dynamo Eisenhüttenstadt verlief bislang unter erschwerten Bedingungen. „Unsere Trainer haben in der Vorbereitung zunächst viel Wert auf Grundlagentraining gelegt, dementsprechend hat der Ball nur bedingt beziehungsweise in den Testspielen eine Rolle gespielt“, erklärt Dirk Liedtke.

Pokalspiel als letzter Härtetest

Noch zwei Wochen bleiben bis zum Saisonstart am 23. August gegen Dahlewitz. In dieser Zeit will das Team an den erkannten Defiziten arbeiten. Auch das anstehende Pokalspiel soll als wichtiger Bestandteil der letzten Vorbereitungsphase dienen. Ob die Vorbereitung letztlich zufriedenstellend war, wird für Liedtke erst der Saisonstart zeigen. Trotz ernüchternder Ergebnisse blickt er optimistisch auf die kommenden Monate: „Ich bin davon überzeugt, dass das harte Grundlagentraining uns im Laufe der Saison noch helfen wird. Ergebnistechnisch muss man die Frage mit Nein beantworten.“

Zwei Rückkehrer mit Potenzial

Auf externe Neuzugänge verzichtete der FSV Dynamo in diesem Sommer weitgehend. „Neuzugänge im eigentlichen Sinn haben wir keine“, sagt Liedtke. Dennoch gibt es zwei Verstärkungen: Ryszard Kupper kehrt von der SG Wiesenau 03 zurück. Er gilt als lauf- und zweikampfstark und soll den Konkurrenzkampf im Angriff anheizen.

Zudem rückt Jeremy Siebke aus der A-Jugend ins Männerteam auf. „Mit seinen 17 Jahren hat er schon erstaunliche strategische Fähigkeiten, die ihm im zentralen Mittelfeld zugutekommen“, lobt Liedtke. Allerdings müsse sich der Youngster noch an die höhere körperliche Intensität im Männerbereich gewöhnen. Beide Spieler hätten sich bereits durch Ehrgeiz und Trainingsfleiß hervorgetan und würden den Kader in der Breite stärken.

Keine weiteren Transfers geplant

Auf dem Transfermarkt wird sich für den FSV Dynamo vorerst nichts mehr tun. „Bislang ist nichts in Sicht, wir werben auch nicht aktiv, da uns die finanziellen Mittel fehlen beziehungsweise wir nicht zwingend in Beine investieren wollen“, erklärt Liedtke. Er macht deutlich, wie schwierig es ohne Budget ist, externe Verstärkungen zu gewinnen. „Ob dieser Weg auf Dauer durchhaltbar ist, wenn man auf Landesebene Fußball präsentieren will, darf man zumindest mal in Frage stellen.“ Auch ein Blick auf die Aktivitäten anderer Vereine in der Landesklasse Ost lässt Zweifel aufkommen. Dennoch bleibt die Tür offen: „Wer sich uns anschließen will, ist herzlich willkommen.“

Keine Abgänge – voller Fokus auf den Kader

Personelle Abgänge muss der Verein aktuell nicht verkraften. Das gibt dem Trainerteam die Möglichkeit, mit dem vorhandenen Kader konzentriert zu arbeiten und die Mannschaft gezielt auf den Saisonstart vorzubereiten.

Kampfgeist als Schlüssel zum Erfolg

Für Liedtke ist klar, wo die größten Stärken des FSV Dynamo liegen: „Unsere Mannschaft kommt über den Kampf. Wenn sie die Grundtugenden auf den Rasen bringt und das Trainerteam aus dem Vollen schöpfen kann, ist es für jedes Team sehr unangenehm, gegen uns zu spielen – vor allem im heimischen Sportpark.“ Der Heimvorteil und die Einstellung sollen in der neuen Spielzeit wichtige Trümpfe werden.

Klassenerhalt als realistisches Ziel

Die Landesklasse Ost ist nach Einschätzung Liedtkes in dieser Saison besonders stark besetzt. Neben den Reserveteams aus Frankfurt und Fürstenwalde bringt auch Aufsteiger Großbeeren zusätzliche Qualität ins Teilnehmerfeld. Zudem hätten viele Vereine auf dem Transfermarkt kräftig investiert. „Die Saison wird ein dickes Brett, was unsere Jungs zu nageln haben“, so Liedtke. Das Ziel sei deshalb klar formuliert: „Der Klassenerhalt ist für uns ein realistisches Ziel.“

Favoritenrolle klar verteilt

Fragt man nach den Meisterschaftsanwärtern, nennt Liedtke klare Namen: „Nimmt man die Neuverpflichtungen, bin ich wie viele andere auch bei Briesen, Markendorf und Schulzendorf.“ Sein persönlicher Favorit ist jedoch der MTV Wünsdorf: „Das ist eine eingespielte, erfahrene und abgezockte Truppe, der ich sehr viel zutraue.“

Kapitän als Identifikationsfigur

Eine zentrale Rolle als Kapitän im Team übernimmt in der neuen Saison Nico Urbansky. Er ist durch alle Nachwuchsmannschaften des Vereins gegangen und gilt als Vorbild für den Nachwuchs. „Für viele junge Spieler ist er ein Beispiel, was man mit Trainingsfleiß und Ehrgeiz alles erreichen kann“, betont Liedtke. Auf und neben dem Platz gehe Urbansky stets voran. „Er trägt das D nicht nur auf der Brust, sondern auch im Herzen.“