Er spielte in der FC-Bayern-Jugend: Murnaus Thomas Bauer wechselt zu Bayernligist Heimstetten

Murnau – Die Nummer, die ihn zu erreichen versuchte, kannte Thomas Bauer nicht. Der SV Heimstetten war ihm bislang kein Begriff. Gewiss wusste er von den glorreichen Regionalliga-Zeiten im Osten von München , gleich neben dem Messegelände. Sieben Saisons trat der Club aus dem kleinen Örtchen Kirchheim in der vierten Liga an, stieg 2023 in die Bayernliga ab. Zu solchen Sphären fehlten Bauer bislang die Anknüpfungspunkte.

Die Situation war einigermaßen kompliziert vor dem letzten Saisonspiel der Murnauer gegen Freilassing. „Es hat sich angefühlt wie meine letzte Partie – aber ich wusste es nicht sicher“, erklärt Bauer. In seiner Gefühlswelt rangen zwei Biester miteinander. Einerseits reizte ihn die große Chance auf die Bayernliga, noch dazu in unmittelbarer Nähe zu seiner Wohnung in München. Nur 15 Minuten sind es mit dem Auto zum Platz. Andererseits steht bald ein Auslandssemester in Amsterdam an, das ihm beinahe die gesamte Hinrunde der neuen Saison kostet. Ob da ein Wechsel überhaupt Sinn macht? Letztlich entschied er sich pro Heimstetten, gerade auch weil der Club Interesse signalisierte, obwohl das Studium an erster Stelle steht. „Da war Vertrauen da: Man ist nicht nur ein kleiner Lückenfüller.“

Trainer installierte ihn als „Kettenhund“: Mittelfeldspieler Bauer räumt vor der Abwehr auf

Der Mittelfeldmann wusste: In München hat man sich mit seiner Leistung auseinandergesetzt. Seine Statistiken deuteten nicht auf eine starke Saison hin. Null Tore, null Vorlagen – so steht es im Profil bei Fupa. Um Bauers Wert zu greifen, muss man ihn schon spielen sehen. Er löscht Brände dank seiner immensen Reichweite vor der Abwehr, bevor sie entstehen. Oft erledigt er den Job von zwei Sechsern alleine. Martin Wagner hat ihn als Kettenhund installiert, der sein Territorium nur in seltensten Fällen verlassen darf. „Das hat gepasst, da konnte ich am besten helfen“, sagt Bauer. Freilich ging das auf Kosten seiner Kreativität. Der Huglfinger wird nie der Mann für eine zweistellige Torausbeute sein. Aber gerade in dem Bereich sieht er sein größtes, ungenutztes Potenzial. „Ich habe Bock auf den nächsten Schritt, ein bisschen mehr Einfluss auf das Spiel zu nehmen.“

In Heimstetten lernt er jetzt etwa von Daniel Steimel, ein 33 Jahre alter Regionalliga-Veteran, der früher beim FC Bayern kickte. Ob es von Anfang an für einen Stammplatz reicht, ist ungewiss. „Ich haue mich rein“, betont der 21-Jährige. Mit der Körperlichkeit in der Bayernliga dürfte er kaum Probleme haben, die war schon in der Landesliga sein großer Trumpf. „Einen Ticken präziser und schneller“ erwartet er die Gegner. Das hat sich in den Testspielen der Murnauer gegen Bayernligisten oder auch in den Duellen mit Aufsteiger Schwaig wie Geretsried angedeutet. „Ich glaube nicht, dass es der Mega-Schritt ist.“ Auch, weil die Trainingsqualität in Murnau bereits in die Richtung gehe. Das hat er bei der ersten Probeeinheit in Heimstetten festgestellt.

Bauer verlässt Murnau: „Ich wurde nicht ein Mal als Verräter beschimpft“

Beim neuen Club stieß er auf ein sehr familiäres Umfeld. „Menschlich waren alle sehr cool.“ Dieses Gesamtpaket überzeugte ihn letztlich, es noch einmal eine Stufe höher zu probieren. „Jetzt geht es ein bisschen deutlicher Richtung Fußball.“ Ende August startet das Studium in Amsterdam. Er sucht sich vor Ort einen Verein, um das Niveau zu halten. Und was sagen sie beim TSV? „Ich wurde nicht ein Mal als Verräter beschimpft“, scherzt Bauer. Tatsächlich ging er mit seinen Ambitionen stets offen um, kommunizierte, dass er sich höherklassige Angebote anhöre. Außerdem ist das ja auch ein Qualitätssiegel für den TSV Murnau: Dort können sich junge Spieler entwickeln, die auch für höhere Ligen interessant sind. (Andreas Mayr)