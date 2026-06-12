Er spielte 2. Liga: Pipinsried schnappt sich Patrick Weihrauch

Von links nach rechts: Teammanager Sebastian Böhm, Sportlicher Leiter Johannes Müller, Patrick Weihrauch, Trainer Roman Langer. – Foto: Verein

Der FC Pipinsried kann mit einem hochkarätigen Transfer aufhorchen lassen: Patrick Weihrauch verstärkt zur neuen Saison den Bayernligisten aus dem Dachauer Hinterland. Weihrauch, gebürtiger Oberbayer aus der Region, war zuletzt für den FC Carl Zeiss Jena in der Regionalliga Nordost am Ball. Zuvor war der mittlerweile 32-Jährige für die Würzburger Kickers, Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden in der 2. Liga im Einsatz.

Die Sportliche Leitung der Pipinsrieder frohlockt ob des Coups und teilt in einer Presserklärung mit: "Nachdem wir uns bereits früh in der Rückrunde der vergangenen Saison 25/26 für einen gezielten Umbruch im Sommer entschieden haben, lag unser Fokus in der Kaderplanung bisher auf jungen, entwicklungsfähigen Spielern. Da wir künftig wieder mehr Spieler ausbilden möchten, sind erfahrene Spieler wie Patrick, als Ankerspieler unverzichtbar.

Patrick überzeugt durch seine technische Stärke, seine Spielübersicht und einer gewissen Präsenz auf dem Platz. Zudem kennt er die Region bestens, was uns bei der Verpflichtung in die Karten gespielt hat. Wir sind überzeugt, dass er bei uns eine zentrale Rolle übernehmen wird, und freuen uns sehr, dass uns als kleiner Dorfverein dieser Transfer gelungen ist."