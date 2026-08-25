Er soll Magath & Co. beraten: Nachwuchsexperte steigt bei Viktoria ein

Aschaffenburgs Sporvorstand Felix Magath (li.) freut sich auf die Expertise von Armin Alexander. – Foto: Verein

Bayernigist Viktoria Aschaffenburg optimiert und stärkt die Führungs- und Ausbildungsstrukturen im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ): Mit sofortiger Wirkung stößt der erfahrene Nachwuchsexperte Armin Alexander als strategischer Berater des Vorstands zu den Weiß-Blauen. Zudem wird die operative Führung des NLZ durch eine Doppelspitze auf breitere Schultern verteilt: Michael Werner und Ronny Lehmann leiten das NLZ künftig gemeinsam.

Bei der Viktoria übernimmt Alexander auf Honorarbasis die Rolle als "strategischer Berater des Vorstands mit Schwerpunkt Struktur und Nachwuchsentwicklung". Zu seinen Kernaufgaben zählt eine umfassende Bestandsaufnahme und Analyse der bestehenden Abläufe sowie das begleitende Coaching des Trainerteams.

Mit Armin Alexander (67) gewinnt der SVA eine hochkarätige Persönlichkeit mit enormer Fachkompetenz: Der gebürtige Elsenfelder (Lkr. Miltenberg) war bis zu seinem Renteneintritt Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des Drittligisten SV Wehen Wiesbaden und ist seit über 16 Jahren ausschließlich im leistungsorientierten Nachwuchsfußball tätig.

Armin Alexander lässt zu seiner neuen Aufgabe wissen: "Die Anfrage der Viktoria war sehr reizvoll, der Verein ist nach wie vor der Leuchtturm in unserer Region. Wir wollen herausfinden, wo wir genau stehen, und die fußballerische Ausbildung, das Umfeld sowie die Organisation eng miteinander verzahnen."

Konsequente Weiterentwicklung: NLZ-Doppelspitze mit klarer Aufgabenteilung

Die Etablierung einer Doppelspitze ist der nächste logische Schritt eines Prozesses, der vor einem Jahr mit der Weiterentwicklung der Nachwuchsführung begonnen wurde. Ein NLZ mit rund 250 Spielern in neun Mannschaften und über 30 Trainern bringt enorme sportliche wie organisatorische Anforderungen mit sich. Um beiden Entwicklungsstufen – der Basisausbildung im Grundlagenbereich sowie dem leistungsorientierten Übergang in den Herrenfußball – die notwendige Führungsqualität und Aufmerksamkeit zu widmen, teilen sich zwei NLZ-Leiter die Schwerpunkte: NLZ-Leiter Ronny Lehmann verantwortet federführend den Kinder- und Kleinfeldbereich (KPT bis U13) und NLZ-Leiter Michael Werner den Großfeld- und Leistungsbereich (U14 bis U19).

Thomas Raupach als Verbindungscoach.

Komplettiert wird das Führungsteam im Nachwuchs durch Thomas Raupach. In seiner Funktion als Verbindungscoach (Übergangstrainer) bildet er das entscheidende Bindeglied zwischen den älteren NLZ-Jahrgängen und der ersten Mannschaft. Er begleitet die Top-Talente eng auf und neben dem Platz, um den anspruchsvollen Schritt aus dem Junioren- in den Herren-Leistungsbereich optimal zu gestalten und die Durchlässigkeit nachhaltig zu erhöhen.

Ausbildung schärfen - Talente am Schönbusch binden.

Sportvorstand Felix Magath betont die Bedeutung der getroffenen Maßnahmen: "Aschaffenburg ist nach wie vor ein sehr guter Standort für den Fußball-Nachwuchs. Zwischen den finanzstarken Profi-NLZs im Umfeld müssen wir unsere Nische finden, ein exzellentes Umfeld bieten und in der Ausbildung noch besser werden. Unser klares Ziel ist es, unsere Nachwuchsspieler optimal zu fördern und sie nachhaltig im Verein zu halten." Mit der eingespielten Doppelspitze "Werner/Lehmann", Verbindungscoach Thomas Raupach und der externen Expertise von Armin Alexander stellt Viktoria Aschaffenburg die Weichen für eine zukunftssichere und nachhaltige Nachwuchsförderung am Schönbusch.