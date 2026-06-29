Er soll der neue Torjäger von Fortuna Düsseldorf werden

Fortuna Düsseldorf hat seinen neuen Stoßstürmer gefunden: Eric Hottmann wechselt innerhalb der 3. Liga vom SSV Jahn Regensburg zum Zweitliga-Absteiger und kommt mit der Empfehlung von 13 Toren zum Team von Alexander Ende.
Der Stürmer, der 2023 nach Regensburg wechselte und gemeinsam mit Jahn in die 2. Bundesliga erst auf- und dann wieder abstieg, unterschreibt bei der Fortuna einen Vertrag bis 2029. Der gebürtige Aalener Hottmann wechselte im Juli 2012 in den Nachwuchs des VfB Stuttgart und lief insgesamt sieben Jahre für Jugendmannschaften der Schwaben auf. Darüber hinaus kam er auch für verschiedene U-Nationalmannschaften des DFB zum Einsatz. Nach einer einjährigen Leihe zur SG Sonnenhof Großaspach spielte der 1,87 Meter große Mittelstürmer zunächst 2020/21 für die U23 des VfB Stuttgart. Vor seiner Zeit in Regensburg traf er auch schon in den Trikots von Energie Cottbus und Türkgücü München.
Mit seinen 26 Jahren befindet sich der Stürmer im besten Alter für einen Fußballer - und das kombiniert mit seinem Profil und seiner zuletzt starken Saison kann er zum neuen Torjäger der Fortuna reifen. Für den Neustart in der 3. Liga ist dieser Transfer in jedem Fall einer mit Signalwirkung für die Landeshauptstadt.
Samir Arabi, Sportvorstand Fortuna: „Wir sind sehr froh, dass sich Eric für einen Wechsel zu uns entschieden hat. Mit ihm gewinnen wir einen Angreifer, der seine Qualitäten in der 3. Liga bereits unter Beweis gestellt hat. Er bringt mit seiner offensiven Wucht, seiner Abschlussstärke sowie seiner hohen Laufbereitschaft wichtige Eigenschaften für unser Spiel mit.“
Eric Hottmann: „Die Fortuna ist ein großer Verein und ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich möchte der Mannschaft mit meiner Mentalität und meinen Stärken auf dem Platz helfen und dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind.“
Alexander Schamlhofer, Sportdirektor Regensburg „Eric hat sich in seiner Zeit beim SSV Jahn als verlässlicher und hart arbeitender Stürmer eingebracht. Nun hat er sich dazu entschieden, von seiner vertraglich verankerten Ausstiegsklausel Gebrauch zu machen und zu einem Ligakonkurrenten zu wechseln. Wir bedauern natürlich seinen Abgang und bedanken uns bei Eric für seinen stets professionellen Einsatz im Jahn Trikot und wünschen ihm für seine private sowie sportliche Zukunft im Rheinland viel Erfolg.“
Hottmann in den Vereinsmedien von Regensburg: „Ich hatte eine intensive und sehr schöne Zeit beim SSV Jahn. Der Zusammenhalt im Team und die Unterstützung der Jahnfans auf den Rängen waren für mich immer etwas ganz Besonderes. Nun freue ich mich sehr auf die neue Aufgabe bei Fortuna Düsseldorf, aber dem Jahn und der gesamten Jahn Familie drücke ich natürlich weiterhin fest die Daumen.“