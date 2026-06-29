Er soll der neue Torjäger von Fortuna Düsseldorf werden Fortuna Düsseldorf hat zum Wochenstart die Verpflichtung von Stürmer Eric Hottmann vom SSV Jahn Regensburg bekanntgegeben. Zuletzt schoss der Stürmer 13 Tore in der 3. Liga. Jahn bedauert den Abgang.rnrnrnrn von André Nückel · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

Spielte stark für Regensburg: Eric Hottmann. – Foto: Imago Images

Fortuna Düsseldorf hat seinen neuen Stoßstürmer gefunden: Eric Hottmann wechselt innerhalb der 3. Liga vom SSV Jahn Regensburg zum Zweitliga-Absteiger und kommt mit der Empfehlung von 13 Toren zum Team von Alexander Ende.

Der Stürmer, der 2023 nach Regensburg wechselte und gemeinsam mit Jahn in die 2. Bundesliga erst auf- und dann wieder abstieg, unterschreibt bei der Fortuna einen Vertrag bis 2029. Der gebürtige Aalener Hottmann wechselte im Juli 2012 in den Nachwuchs des VfB Stuttgart und lief insgesamt sieben Jahre für Jugendmannschaften der Schwaben auf. Darüber hinaus kam er auch für verschiedene U-Nationalmannschaften des DFB zum Einsatz. Nach einer einjährigen Leihe zur SG Sonnenhof Großaspach spielte der 1,87 Meter große Mittelstürmer zunächst 2020/21 für die U23 des VfB Stuttgart. Vor seiner Zeit in Regensburg traf er auch schon in den Trikots von Energie Cottbus und Türkgücü München. Mit seinen 26 Jahren befindet sich der Stürmer im besten Alter für einen Fußballer - und das kombiniert mit seinem Profil und seiner zuletzt starken Saison kann er zum neuen Torjäger der Fortuna reifen. Für den Neustart in der 3. Liga ist dieser Transfer in jedem Fall einer mit Signalwirkung für die Landeshauptstadt.

>>> Das ist Eric Hottmann Fortuna freut sich über Zusage Samir Arabi, Sportvorstand Fortuna: „Wir sind sehr froh, dass sich Eric für einen Wechsel zu uns entschieden hat. Mit ihm gewinnen wir einen Angreifer, der seine Qualitäten in der 3. Liga bereits unter Beweis gestellt hat. Er bringt mit seiner offensiven Wucht, seiner Abschlussstärke sowie seiner hohen Laufbereitschaft wichtige Eigenschaften für unser Spiel mit.“ Eric Hottmann: „Die Fortuna ist ein großer Verein und ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich möchte der Mannschaft mit meiner Mentalität und meinen Stärken auf dem Platz helfen und dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind.“