Er soll der neue Mittelstürmer des MSV Duisburg werden

Das berichtet der Reviersport. Die Unterschrift des 25-jährigen Angreifers soll nur noch Formsache sein. Heike durchlief die Jugendabteilungen des VfL Wolfsburg und von Eintracht Braunschweig, bei der er vor allem in der U19 mit 18 Toren in 22 Partien überzeugte. Der Mittzwanziger ging zunächst den Weg über die Oberliga und empfahl sich dann bei Germania Halberstadt (elf Tore in 33 Spielen) für einen Wechsel zu Energie Cottbus. Beim ehemaligen Bundesliga-Klub startete Heikle dann durch, schoss Energie mit 21 Toren in 33 Partien zum Aufstieg in die 3. Liga.