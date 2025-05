Joshua Endres will auch in der 3. Liga für die Schweinfurter jubeln. – Foto: Frank Scheuring

Er soll auch in der 3. Liga wirbeln: Endres bleibt in Schweinfurt Der 28-Jährige aus Würzburg hat seinen Vertrag um weitere zwei Jahre verlängert

Nach dem historischen Derby-Sieg gegen die Würzburger Kickers und dem damit verbundenen Aufstieg in die dritte Liga gibt es weitere frohe Kunde in Sachen Personalplanung für die Fans von Schweinfurt 05. So bleibt Stürmer Joshua Endres weitere zwei Jahre bis Sommer 2027 bei den Schnüdeln.

Der gebürtige Würzburger kam vor der Spielzeit aus Jena in die Kugellagerstadt und war von Beginn ein enorm wichtiger Faktor in der Offensivabteilung des Meisters der Regionalliga Bayern. 13 Tore und weitere Assists unterstreichen die Fähigkeiten des 28-jährigen Angreifers, die er seit vielen Jahren konstant auf diesem Niveau unter Beweis stellt. Nun soll der in der Offensive variabel einsetzbare Spieler auch in der dritten Liga für die Grün-Weißen auf Torejagd gehen.

Joshua Endres äußert sich sehr glücklich über seine Verlängerung: "Ich freue mich sehr auf zwei weitere Jahre in Schweinfurt nach dem unglaublichen Erfolg mit dem Aufstieg in die dritte Liga. Auch auf die neue Runde blicke ich voller Zuversicht und Tatendrang. Ich fühle mich sehr wohl hier und werde weiterhin mein Bestes geben, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen."