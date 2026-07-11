– Foto: Charly und Florian Achberger

Im FuPa-Teamcheck analysiert Uwe Ehing, Sportlicher Leiter beim FC Wacker Biberach, die anstehende Saison in der Kreisliga A2 Oberschwaben. Der Verein steht nach einer spannenden Schlussphase der vergangenen Spielzeit nun vor wichtigen Entwicklungen auf und neben dem Platz.

Der Start in die vergangene Spielzeit war von großen personellen Sorgen geprägt. „Nach dem Verlust der kompletten Offensivabteilung (mit sechs Stammkräften) im Sommer 2025 und dem verbundenen Umbruch war uns klar, dass eine schwierige Saison folgen würde“, sagt Uwe Ehing gegenüber FuPa.

Die Gründe für das lange Zittern liegen für ihn auf der Hand: „Dass ihnen nicht mehr gelang, lag einerseits an der miserablen Verwertung der vielen Torchancen und andererseits an den vielen Gegentoren in der vergangenen Saison.“

Die Befürchtungen bestätigten sich im Jahresverlauf. Ehing gibt zu: „Dennoch waren wir mit dem elften Platz in der Schlusstabelle nicht zufrieden. Letztlich waren wir aber auch erleichtert, als am drittletzten Spieltag der Klassenerhalt eingetütet war.“ In den alles entscheidenden Spielen zeigte man sich schließlich standhaft. „In den entscheidenden Spielen gegen den Abstieg zeigten unsere Männer großen Zusammenhalt und enormes Engagement“, ordnet der Funktionär stolz ein.

Neuer Trainer als Hoffnungsträger

Für die anstehende Spielzeit gibt es jedoch großen Grund zur Zuversicht, besonders dank einer wichtigen Personalie an der Seitenlinie. „Das Highlight der Saisonvorbereitung ist Enzo Galvano, unser neuer Trainer“, freut sich Ehing über die Rückkehr des Übungsleiters, der von der SGM Warthausen an seine alte Wirkungsstätte wechselt. „Mit ihm kehrt ein Wacker-Urgestein zurück. Er passt zu unserer jungen Garde wie der Deckel auf den Topf.“

Ein starkes Comeback in der Abwehr

Ein besonderes Lob verdiente sich in den vergangenen Monaten ein Spieler, der sich nach einem schweren sportlichen Rückschlag eindrucksvoll auf dem Platz zurückmeldete. Die Leidenszeit des Defensivspielers war lang, doch sein Comeback umso wertvoller für das Team.„Herausragender Akteur in der Rückrunde war Liridon Sylaj. Nach seinem Kreuzbandriss und über einjähriger Verletzungspause sorgte er ohne nennenswerte Anlaufzeit für mehr Stabilität in der Abwehr.“

Die sportliche Zielsetzung für die kommende Saison ist angesichts dieser positiven Impulse klar definiert: „Unsere Ziele 26/27: unsere junge Mannschaft weiterentwickeln, vor allem aber nix zu tun haben mit dem Abstieg.“

Favoritenrolle und personelle Veränderungen

Den Kampf um den Ligatitel traut Ehing indes einem anderen Konkurrenten zu. Auf die Frage nach dem Meisterschaftsfavoriten legt er sich fest: „Meisterschaftsfavorit: die SGM Steinhausen/Bellamont. Die haben aus eineinhalb guten Mannschaften durch den Zusammenschluss eine sehr gute gemacht.“

Um die eigenen Ziele zu erreichen, hat sich auch im Biberacher Kader einiges getan. Zu den Zugängen zählen neben Trainer Enzo Galvano auch die Spieler Matthias Padilla aus der eigenen A-Jugend, Lucas Bräuer aus der zweiten Mannschaft (FCW II) sowie Achiraf Darou, der ebenfalls von der SGM Warthausen kommt. Verlassen haben den Verein hingegen Kristian Kondarewicz (FCW II), Leon Reiner (SV Reinstetten) sowie Simon Hepp, der künftig pausiert.

Klare Meinung zu Regeländerungen und Vereinsentwicklung

Auch abseits des eigenen Kaders vertritt der Sportliche Leiter eine klare Haltung, insbesondere wenn es um aktuelle Entwicklungen im Regelwerk geht. „Die neuen Regeln gegen die Zeitschinderei beim Abstoß, Einwurf oder Eckball sollten auch bei den Amateuren eingeführt werden“, fordert Ehing vehement.

Hinsichtlich der hitzebedingten Spielunterbrechungen hat er ebenfalls eine pragmatische Ansicht: „Eine Trinkpause sollte dagegen nur erfolgen, wenn es der Schiedsrichter temperaturmäßig für notwendig erachtet.“

Zudem gibt es positive Nachrichten aus der gesamten Vereinsstruktur, was Personalien und Infrastruktur betrifft: „Die sportliche Leitung ist künftig doppelt besetzt: mit Uwe Ehing (wie bisher) und Philipp Bohms (bisher Trainer der A-Jugend). Die Planung für den Bau eines Vereinsheimes läuft auf Hochtouren. Und: Die Jugendabteilung und die Frauen erfreuen sich regen Zuwachses.“