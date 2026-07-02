"Er passt sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu uns"

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach verstärkt ihren Verbandsligakader für die kommende Saison mit Torhüter Timo Ratter. Der 24-jährige Schlussmann wechselt von der TSG Schnaitheim zum Weststadt-Club und wird künftig das Torhüterteam der TSG verstärken.
Ratter bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung mit. Seine fußballerische Ausbildung genoss er über viele Jahre beim FC Gundelfingen, wo er sämtliche Jugendmannschaften durchlief und sich auf hohem Niveau weiterentwickelte. In der vergangenen Saison stand der Torhüter für die TSG Schnaitheim zwischen den Pfosten und konnte dort weitere wichtige Erfahrungen im Aktivenbereich sammeln.
Neben seinen sportlichen Qualitäten spricht auch sein persönlicher Bezug für den Wechsel: Timo Ratter wohnt in Unterrombach und kennt das Umfeld der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach bestens. Damit passt er hervorragend zur Ausrichtung des Vereins, der auf Identifikation, regionale Verbundenheit und sportliche Entwicklung setzt.
Auch die Verantwortlichen der TSG freuen sich über die Verpflichtung des Torhüters. Torspieler-Koordinator Ansgar Schmidt sieht in Ratter eine wertvolle Verstärkung für die Torhütergruppe: „Timo hat eine hervorragende Ausbildung genossen, bringt die richtige Mentalität mit und besitzt großes Entwicklungspotenzial. Er passt sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu unserer Mannschaft.“
Cheftrainer Leo Gjini ergänzt: „Wir bekommen mit Timo einen ehrgeizigen Torhüter, der sich bewusst für unseren Weg entschieden hat. Seine Qualität, sein Charakter und seine regionale Verbundenheit machen ihn zu einer idealen Verstärkung für unseren Verbandsligakader. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm die nächsten Schritte zu gehen.“
Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach heißt Timo willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start in der Weststadt.