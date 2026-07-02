"Er passt sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu uns"

Foto: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach verstärkt ihren Verbandsligakader für die kommende Saison mit Torhüter Timo Ratter. Der 24-jährige Schlussmann wechselt von der TSG Schnaitheim zum Weststadt-Club und wird künftig das Torhüterteam der TSG verstärken.

Ratter bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung mit. Seine fußballerische Ausbildung genoss er über viele Jahre beim FC Gundelfingen, wo er sämtliche Jugendmannschaften durchlief und sich auf hohem Niveau weiterentwickelte. In der vergangenen Saison stand der Torhüter für die TSG Schnaitheim zwischen den Pfosten und konnte dort weitere wichtige Erfahrungen im Aktivenbereich sammeln.

Neben seinen sportlichen Qualitäten spricht auch sein persönlicher Bezug für den Wechsel: Timo Ratter wohnt in Unterrombach und kennt das Umfeld der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach bestens. Damit passt er hervorragend zur Ausrichtung des Vereins, der auf Identifikation, regionale Verbundenheit und sportliche Entwicklung setzt.