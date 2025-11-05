Er managt die Doppelrolle

Helmut Willuhn ist der Nächste in unserer Rubrik „Drei Fragen an ...“ – Foto: NFV

Er ist eines der bekanntesten Gesichter im Landkreis Stade, wenn es um den Fußball geht. Helmut Willuhn ist nicht nur der Vorsitzende des NFV Kreis Stade, sondern auch seit vielen Jahren als Schiedsrichter unterwegs. Immer mit einem lockeren Spruch dabei. Wenn Willuhn möchte, kann er aber auch laut werden. Er genießt großen Respekt bei den Fußballern und ist sich auch nicht zu schade, hier unsere drei kritischen und persönlichen Fragen zu beantworten.

Du bist bekannt, wie kaum ein anderer in der Fußballszene. Du bist Spieler und Trainer gewesen, jetzt Schiedsrichter und Vorsitzender des NFV Kreis Stade. Wie geht man damit um? Ich bin seit meinen fünften Lebensjahr eng verbunden mit dem Fußball im Kreis Stade. Angefangen als Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Kreisschiedsrichter-Lehrwart, Kreisschiedsrichter-Obmann und jetzt als 1. Vorsitzender des NFV Kreis Stade. Alle diese Funktionärsjobs habe ich mit viel Herzblut ausgeübt oder übe sie noch aus. Ich bin gerne für die Vereine da und helfe, wo ich gebraucht werde. Ich kann diese Aufgaben auch untereinander trennen: Wenn ich zum Beispiel sonntags als Schiedsrichter unterwegs bin, dann bin ich der Schiedsrichter Willuhn und nicht der 1. Vorsitzende des NFV Kreis Stade. Oftmals werde ich mit den Worten begrüßt: „Der Chef ist heute persönlich hier und pfeift.“ Dann kommt immer meine Antwort: „Heute ist nur der Schiedsrichter Willuhn hier und nicht der 1. Vorsitzende.“ Mittlerweile haben die Vereine es verstanden, und wir haben zusammen unseren Spaß auf dem Sportplatz.

Viele fragen sich manchmal, ob du die Gelbe Karte gar nicht in der Tasche hast, wenn du als Schiedsrichter auf den Platz gehst, so selten ziehst du sie? Was sagst du dazu? Als Erstes einmal: Ich habe die Karten immer dabei, aber ich gebe dir recht, auch ich werde oftmals aus Spaß von Zuschauern angesprochen mit: „Helmut, hast du keine Karten mit?“ Ich weiß es nicht genau, aber ich denke, dass ich in den letzten zehn Spielen, die ich gepfiffen habe, keine Karte gegeben habe. Das ist vielleicht nicht normal, aber ich denke, das hängt auch mit meinem Bekanntheitsgrad zusammen, dass sich die Spieler auf dem Platz anders verhalten als bei jungen Schiedsrichtern. Das heißt aber nicht, dass sich die Spieler alles erlauben können bei mir, dann gibt es von mir eine klare Ansage und dann ist in der Regel auch Ruhe auf dem Platz. Wenn ein Spieler sich eine Karte verdient hat, dann bekommt er sie auch von mir.