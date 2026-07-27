Er lief 239 Mal in der 2. Liga auf: Toptransfer für Würzburger Kickers David Kinsombi (30) verstärkt den bayerischen Amateurmeister und Aufsteiger in die 3. Liga von PM/mwi · Gestern, 08:05 Uhr · 0 Leser

David Kinsombi (Mitte) hat sich dem FC Würzburger Kickers angeschlossen. – Foto: Imago Images

Toptransfer für die Würzburger Kickers: Der Aufsteiger in die 3. Liga hat David Kinsombi verpflichtet, der zuletzt beim SC Paderborn unter Vertrag stand. Der 30-Jährige bringt die Erfahrung aus 239 Spielen in der 2. Bundesliga, vier Bundesligapartien für Eintracht Frankfurt sowie zahlreichen DFB-Pokal-Einsätzen mit an den Dallenberg.

In seiner bisherigen Karriere stand der gebürtige Hesse aus Rüdesheim unter anderem für Eintracht Frankfurt, den Karlsruher SC, Holstein Kiel, den Hamburger SV, den SV Sandhausen, den SC Paderborn 07 sowie zuletzt auf Leihbasis für Preußen Münster auf dem Platz. Nach drei Jahren beim SC Paderborn, die durch die Leihe nach Münster unterbrochen wurden, endete sein Vertrag in diesem Sommer. Beim Bundesliga-Aufsteiger aus Ostwestfalen spielte Kinsombi keine Rolle mehr.



"Mit seiner Qualität, Übersicht und Routine soll der zentrale Mittelfeldspieler künftig eine wichtige Rolle im Spiel der Kickers einnehmen. Neben seinen fußballerischen Fähigkeiten gilt Kinsombi als Führungsspieler, der Verantwortung übernimmt und mit seiner Erfahrung einer Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz Stabilität verleiht", beschreibt der FWK seinen Neuzugang in einer Pressemitteilung.

Kickers-Coach Michael Schiele (li.) begrüßt David Kinsombi am Dallenberg. – Foto: FC Würzburger Kickers





Cheftrainer Michael Schiele lässt in der Presseerklärung verlauten: "Es kommt nicht oft vor, dass man einen Spieler mit einer solchen Vita verpflichten kann. David hat über viele Jahre auf höchstem Niveau gespielt und bringt eine enorme Erfahrung aus der 2. Bundesliga mit. Genau diese Routine, seine Ruhe am Ball und seine Persönlichkeit werden unserer jungen Mannschaft guttun. Er kennt die Anforderungen im Profifußball und wird sowohl auf als auch neben dem Platz eine wichtige Rolle übernehmen."





David Kinsombi erklärt mit den branchenüblichen Worten: "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe bei den Würzburger Kickers. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr offen und vertrauensvoll. Ich möchte mit meiner Erfahrung meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche und vor allem sorgenfreie Saison spielen. Jetzt freue ich mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen, hart zu arbeiten und gemeinsam mit den Fans möglichst schnell die ersten Erfolge zu feiern."