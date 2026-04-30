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Er läuft & schießt wieder: Die Comeback-Pläne des Marco Pledl
Der Niederbayer absolviert im Moment individuelles Training und soll zur neuen Saison wieder voll fit sein
von Mathias Willmerdinger · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Zurück auf dem Traingsplatz: Marco Pledl arbeitet an seinem Comeback. – Foto: Lea Blank / Viktoria Köln
Es war im August 2025: Im Verbandspokalspiel seines FC Viktoria Köln musste Marco Pledl nach wenigen Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Die schlimmen Befürchtungen bestätigten sich im Anschluss: Kreuzbandriss im linken Knie! Die Verletzung hatte er sich bereits schon einmal zu Jugendzeiten bei der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf zugezogen. Wie geht`s dem Bayerwäldler nun rund acht Monate später? FuPa hat mal nachgefragt.
Einen ganz wichtiges Etappenziel hat Marco Pledl schon erreicht: Er steht im April 2026 wieder auf dem Trainingsplatz. Schießen, passen, sprinten - haut alles hin. Zwar trainiert der 25-Jährige immer noch individuell mit Viktoria Kölns Rehatrainer Roman Weiß, aber nicht mehr lange, dann könnte die Leidenszeit zu Ende sein. "Wir rechnen noch mit einem Monat Rehaprozess, bis er wieder zur Mannschaft stoßen kann. Der Rehaprozess gestaltet sich gut, auch wenn`s zwischendurch schon auch mal Komplikationen gab. Eben weil es schon der zweite Kreuzbandriss bei Marco war. Das heißt, dass er spätestens zum Anfang der kommenden Saison wieder einsteigen kann", skizziert Weiß den Weg zurück.
Nach einer schwierigen Zeit blickt Marco Pledl optimistisch nach vorne. – Foto: Lea Blank / Viktoria Köln
Man sieht Pledl die fast kindliche Freude an, wieder über den Fußballplatz wuseln zu können. "Jetzt beginnt die schönste Zeit in der Verletzungsphase. Mit Roman und ein paar Jungs auf dem Platz zu stehen, was Schöneres könnte jetzt nicht passieren", schmunzelt der Bischofsmaiser und wird dann wieder ernster: "Jeder, der schon mal so eine schwere Verletzung hatte, der weiß, wie hart diese Zeit ist. Du bist eigentlich nur im Kraftraum oder mit dem Rehatrainer unterwegs. Du bist zwar schon auch mit den Jungs in der Kabine, aber halt nie auf dem Platz. Du musst die Spiele von den Rängen aus anschauen. Das ist schon eine harte Zeit."
Spätestens zur neuen Saison will Marco Pledl diese schwierige Phase seiner Karriere dann hinter sich lassen und für Viktoria Köln in der 3. Liga durchstarten.