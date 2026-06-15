Er kommt vom HSV: Jahn leiht jungen Keeper aus Junioren-Nationalspieler Hannes Hermann gehört ab sofort dem Torwartteam des Regensburger Drittligisten an von Florian Würthele · Heute, 12:18 Uhr · 0 Leser

Verstärkt das Torwartteam des SSV Jahn Regensburg: Hannes Hermann. – Foto: Imago/HMB-Media

Der SSV Jahn hat Verstärkung auf der Torwartposition an Land gezogen. Wie der Drittligist am Montagmittag bekanntgab, wechselt Hannes Hermann auf Leihbasis vom Hamburger SV in die Oberpfalz. Der 21-jährige Junioren-Nationalspieler durchlief seine gesamte Ausbildung im Leistungszentrum des Bundesligisten und kommt nun für die Spielzeit 2026/27 nach Regensburg. Beim Jahn verstärkt er künftig das Torwart-Team; der bisherige Stammkeeper Felix Gebhardt hat sich ja in Richtung des Schweizer Erstligisten FC Lugano verabschiedet.

„Wir freuen uns sehr, mit Hannes Hermann einen äußerst spannenden und kompletten Torwart für eine Leihe nach Regensburg gewonnen zu haben. Er hat beim HSV eine exzellente Ausbildung genossen und verfügt über großes Potenzial. Hannes sammelte bereits wertvolle Einsätze und Erfahrungen in der U20-Nationalmannschaft, der Regionalliga sowie im Profi-Trainingsbetrieb und im Bundesligakader des HSV”, lässt sich Alexander Schmalhofer, Sportdirektor des SSV Jahn, in einer entsprechenden Pressemitteilung zitieren.



Hannes Hermann sagt über das neue Kapitel in Ostbayern: „Ich habe den SSV Jahn in der Vergangenheit bereits verfolgt und auch ohne großen Hintergrund Sympathien gehegt. Deswegen freue ich mich, dass es mit der Leihe geklappt hat. Ich habe richtig Lust darauf, mich hier weiterzuentwickeln, und möchte ab dem ersten Tag sehr viel Energie in die Mannschaft einbringen. Ich freue mich riesig darauf, ab der kommenden Saison gemeinsam mit der Mannschaft und den Fans in der 3. Liga maximal erfolgreich zu sein und hier viele Punkte zu holen.“





Der 21-Jährige wechselte im Sommer 2016 von seinem Heimatverein SV Eichede in das Nachwuchsleistungszentrum des Hamburger SV und durchlief dort zielstrebig die Altersklassen von der U17 über die U19 bis hin zur U21. In der abgelaufenen Spielzeit 2025/26 hat sich der ambitionierte Rechtsfuß als verlässlicher Rückhalt der Hamburger Regionalliga-Mannschaft etabliert: In 24 Einsätzen hielt er achtmal zu Null. Insgesamt kommt er auf 60 Spiele in der Regionalliga Nord und stand in der vergangenen Saison bereits dreimal im Bundesligakader sowie im Vorjahr zweimal im Zweitliga-Kader des HSV, in deren Trainingsbetrieb er auch voll integriert war. Mit seinen Leistungen beim HSV verdiente sich Hermann über die Jahre mehrfach die Nominierung für die Junioren-Nationalteams (U16 bis U20). Bei seiner letzten Länderspielreise im März 2026 glänzte er für die deutsche U20-Nationalmannschaft gegen Polen (1:0).