Er kommt vom HSV: Fürth holt den Toptorjäger der Regionalliga Nord

Die SpVgg Greuther Fürth kann den ersten Sommerneuzugang präsentieren. Auf der Suche nach Verstärkung ist das Kleeblatt im hohen Norden fündig geworden: Omar Sillah wird ab der Saison 2025/25 das Trikot der SpVgg tragen. Der 21-jährige Angreifer konnte in der laufenden Spielzeit bei der Profireserve des Hamburger SV auf sich aufmerksam machen und kommt im Sommer ablösefrei nach Mittelfranken. Die 1,92 Meter große Sturmkante hat bislang in 26 Einsätzen in der Regionalliga Nord beachtliche 18 Treffer erzielt. Damit teilt er sich zusammen mit Nikky Goguadze Platz eins in der Torjägerlisten der Nord-Staffel. Bei Goguadze wird aber kein weiterer Treffer hinzukommen, er wechselte in der Winterpause zum Drittligisten VfL Osnabrück.